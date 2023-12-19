Земля отримує нові дивні сигнали з космосу — вчені збиті з пантелику

Радіохвилі, що надходять до Землі від центру галактики. Зображення: Sebastian Zentilomo

Одне з найтаємничіших та найінтригуючих космічних явищ — швидкі радіосплески (Fast Radio Bursts). Перший такий вдалося зафіксувати 2007 року й відтоді вчені намагаються пояснити природу цих дивних спалахів радіохвиль, що надходять до Землі із найвіддаленіших куточків космосу. Але останнє відкриття під назвою FRB 20220912A заплутало дослідників ще більше.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Futurism.

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Швидкі радіосплески здатні випромінювати за кілька секунд стільки ж енергії, скільки Сонце випромінює за кілька днів, а часом навіть за цілий рік.

Деякі FRB швидкоплинні, випускають енергію впродовж декількох секунд і навіть часток секунди й зникають назавжди. Тоді як інші повторюються регулярно, що дозволяє науковцям простежити джерело сигналу в далеких галактиках.

Радіотелескоп, що приймає сигнали з космосу. Зображення: honglouwawa/iStock

Що відомо про FRB 20220912A та чому саме ці сигнали такі загадкові?

Вчені підкреслюють, що даному швидкому радіоспалаху вдалося лише посилити загадку про походження і природу таких явищ.

Виявилося, що FRB 20220912A має дивовижну закономірність, чого вчені раніше ніколи не зустрічали. За два місяці виявлено 35 сплесків від одного джерела. На відміну від попередніх FRB, які повторювалися з плином часу, вчені помітили, що сигнал FRB 20220912A знизився на центральній частоті сплесків.

Попри всі зусилля, науковцям так і не вдалося визначити регулярний час між кожним зі сплесків. Проте, як не дивно, отримані результати все ж можуть допомогти краще зрозуміти, де шукати більше подібних сигналів.

І хоча ще далеко до повного розуміння процесу виникнення цих таємничих сигналів, нові відкриття роблять науку на крок ближче до розгадки цієї головоломки космосу.

Що може бути джерелом FRB 20220912A?

Дослідникам не вдалося з’ясували, що саме є джерелом цього FRB. Але найпопулярніша теорія свідчить, що ці швидкі радіосигнали з далеких галактик випускають нейтронні зірки з найсильнішим магнітним полем у Всесвіті — магнетари.

Також є й інша теорія, згідно з якою швидкі радіосплески можуть виникати під час зіткнення нейтронних зірок, а також іншого типу мертвих зірок — білих карликів.

Автори дослідження схиляються до першої теорії, проте жодне моделювання наразі не може пояснити всі властивості FRB, які вдалося зафіксувати, зокрема й ті, що стосуються FRB 20220912A.

Раніше ми розповідали, що вчені виявили таємничий об'єкт біля чорної діри, який посилає сигнали на Землю кожні 76 хвилин.

Нагадаємо, ми писали, що науковці натрапили на космічну зіркову річку, яка вільно тече між галактиками.

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