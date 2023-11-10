Во Вселенной обнаружили потрясающее скопление галактик — фото

Скопление многих галактик во Вселенной. Фото: NASA

Исследователи показали невероятное изображение, соединив те, что сделали космический телескоп Уэбб и Хаббл. В результате слияния этих снимков ученые получили потрясающую фотографию, где можно увидеть скопление двух галактик.

Об этом сообщает Forbes.

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На изображении, полученном исследователями с телескопов, они заметили огромное скопление галактик под названием MACS0416, расположенное на расстоянии в 4,3 миллиарда световых лет от нашей планеты. По словам ученых, скопление галактик — это самые большие объекты в космическом пространстве.

Исследователям удалось получить подробную фотографию большой местности Вселенной благодаря объединению информации, которую ученые получили из волн разной длины и разного диапазона света. Например, телескоп Хаббл, в большинстве своем, смотрит за космосом в видимом свете, а вот телескоп Уэбб делает это в инфракрасном свете, который не видит человек.

Скопление двух галактик MACS0416. Фото: NASA

Ученые называют это скопление "новогодней елкой" из-за того, что оно имеет разные цвета и много ярких источников света, которые мерцают. Исследователи называют эти космические объекты транзиентами, а сами они изменяют яркость со временем.

"Мы называем MACS0416 скоплением галактик "Рождественская елка" из-за того, что оно такое красочное, а также из-за этих мерцающих огней, которые мы находим в нем. Мы видим переходные процессы повсюду", — отметил ученый и автор исследования из Университета Миссури в Колумбии Хаоцзин Янь.

Исследователям удалось обнаружить 14 таких объектов, 12 из которых были в трех галактиках. Остальные два объекта, скорее всего, сверхновые.

Телескопы Уэбб и Хаббл — что о них известно

Телескоп имени Джеймса Уэбба — это самый большой космический телескоп, имеющий самое большое зеркало. Впервые этот телескоп был запущен 25 декабря 2021 года.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Фото: Pinterest

Телескоп Хаббл — это автоматическая обсерватория, находящаяся на орбите вокруг Земли. Первый запуск этого космического телескопа состоялся 24 апреля 1990 года.

Космический телескоп Хаббл. Фото: Freepik

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