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Ученые заметили загадочную аномалию Луны, которую трудно объяснить

15 ноября 2023 21:47
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
На Луне заметили загадочную аномалию — ученые не могут объяснить ее происхождение
Вид на Землю с поверхности Луны. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Исследователи из США находятся на грани разгадки тайны происхождения так называемых "вихрей" на Луне. Речь идет об извилистых образованиях на поверхности единственного естественного спутника Земли, которые могут отражать солнечный свет.

Об этом сообщает Space.

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Исследование лунных "вихрей"

Следует отметить, что подобные завихрения появляются как в лунных морях, так и на возвышенностях. По словам ученого Джона Вейриха, это явление вызвало немалый интерес у исследователей с того момента, как они их открыли, но до сих пор не могут понять их происхождение.

"Лунные "вихри" вызвали интерес ученых с момента их открытия, отчасти потому, что научное сообщество до конца не понимает, как они образовались. Существует множество гипотез о процессе формирования. Каждая гипотеза имеет подтверждающие ее наблюдения, но есть и другие наблюдения, которые противоречат первым", — говорит автор исследования Джон Вейрих.

"Вихри" на поверхности Луны
"Вихри" на поверхности Луны. Фото: NASA

Еще недавно ученые считали, что локация и форма этих объектов не имеют никакой связи с лунной топографией. Они уверены в том, что рельеф Луны влияет на то, где и как возникают эти "вихри". Но последнее исследование доказало, что топография все же влияет на формирование этих объектов.

Согласно результатам этого исследования, яркие участки "вихря" в Море Мечты на обратной стороне Луны имели меньшую высоту, если сравнивать с более темными полосами почвы, проходившими через данную область.

Лунные "вихри" Рейнер Гамма

Такую же закономерность ученые заметили и при анализе одного из самых заметных лунных "вихрей" Рейнера Гамма, располагающегося на 70 километров в Океане Бур на видимой стороне Луны. По словам ученых, такая корреляция, которая происходит с двух совершенно разных сторон нашего спутника, не может быть обычным совпадением.

Луна в космическом пространстве
Луна в космическом пространстве. Фото: Freepik

Однако, данное исследование позволит ученым лучше понять закономерности, способствующие возникновению этих космических объектов.

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