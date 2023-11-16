Солнце достигнет своей максимальной активности уже в следующем году — что будет с Землей

Воздействие солнечной активности на Землю. Фото: Pinterest

Ученые предупредили, что активность Солнца, которое обычно происходит каждые 11 лет, случится раньше, чем предполагалось, и будет более мощной, чем они думали. Исследователи рассказали, когда человечество на Земле сможет ощутить максимальную солнечную активность.

Об этом сообщает Science Alert.

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Как утверждают ученые из компании NASA и Национального центра атмосферных исследований США, солнечный цикл достигнет своего пика в середине или к концу следующего года. К тому же, будет вдвое больше солнечных пятен, чем предполагалось.

Ученые говорят, что активность Солнца можно увидеть в разных формах, в частности, в виде пятен, взрывов и вспышек. Солнечные пятна — это темные части на поверхности Солнца, возникающие из-за магнитных бурь, а вспышки — это сильные вспышки радиации, из-за которых могут возникнуть проблемы с радиосвязью и навигацией.

Мощная вспышка на поверхности Солнца. Фото: NASA

Взрывы на Солнце — это выбросы его материала, которые могут плохо повлиять на астронавтов и повредить спутники.

Воздействие солнечной активности на Землю

Исследователи предупреждают, что активность Солнца может, например, усилить северное сияние до того уровня, когда можно будет его увидеть в более южных широтах планеты. Также могут возникнуть и скачки напряжения в электрических сетях, из-за чего может даже отключиться электроэнергия.

Кроме того, из-за солнечной активности могут возникнуть проблемы со спутниками, из-за чего испортится связь и навигация.

Активность на поверхности Солнца. Фото: Pinterest

Впрочем, исследователи уже пытаются найти методы, чтобы защитить планету от воздействия солнечной активности. Например, ученые могут проектировать электрические сети так, чтобы они были не так склонны к перебоям напряжения.

Спутники также можно проецировать таким образом, чтобы они лучше переживали погоду в космическом пространстве.

Напомним, мы писали о том, что исследователи зафиксировали мощный взрыв на Солнце.

Раньше мы рассказывали о том, что ученые заметили на поверхности Солнца огромную трещину.

Также мы сообщали о том, к каким последствиям привело мощное извержение на Солнце.