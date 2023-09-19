Как на Луне образуется вода — ученым удалось узнать о таинственной силе

Модель космического корабля "Ориона" на фоне Луны. Иллюстрация: LOCKHEED MARTIN

Несколько лет назад астрономы обнаружили на Луне воду в виде льда. В новом исследовании ученым удалось узнать, какая таинственная сила создает этот лед на спутнике Земли.

Детали открытия раскрыло издание Sciencealert.

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Как на Луне образуется мерзлая вода

Так известно, что над исследованием работала группа ученых под руководством учёного из Гавайского университета в Мано Шуая Ли. Исследователи использовали данные Chandrayaan-1 — индийского лунного зонда, работавшего с октября 2008 года по август 2009 года.

Было установлено, что образованию замерзшей воды на поверхности Луны способствуют волны электронов, поступающие косвенно от Земли и Солнца.

Именно таинственная сила попадает на наш спутник, когда он проходит и выходит из магнитного хвоста Земли, который наша планета оставляет позади, когда мчится в космосе.

Внутри магнитного хвоста находится плазменный слой, состоящий из высокозаряженных электронов и ионов, полученных из земной атмосферы и излучения солнечного ветра от Солнца.

Ученые считают, что электроны, принесенные на Луну солнечным ветром, являются одним из первых способов образования воды на этом небесном теле.

Как утверждает Шуая Ли, когда Луна находится за пределами магнитного хвоста, лунная поверхность "бомбардируется" солнечным ветром.

"Внутри хвоста магнита почти нет протонов солнечного ветра, и ожидается, что образование воды снизится почти до нуля", — говорит ученый.

Однако как показывает дистанционный анализ, это совсем не так. Более ранние исследования указывали на то, что ионы водорода от солнечных ветров генерируют воду на Луне, но кажется, эта вода все еще образуется, когда лунная поверхность защищена от солнечных ветров, внутри хвоста магнита.

По мнению исследователей, действуют другие силы, а именно электроны.

Компоненты магнитосферы вокруг Земли. Изображение: NASA/Годдард/Аарон Каасе

Одним из способов, как это может произойти, является реакция электронов высокой энергии с лунной почвой, высвобождая захваченный водород, который затем может образовывать воду.

"В хвосте магнита могут существовать дополнительные процессы формирования или новые источники воды, не связанные напрямую с имплантацией протонов солнечного ветра. В частности, излучение высокоэнергетических электронов демонстрирует подобные эффекты, как протоны солнечного ветра", — говорит Ли.

Чтобы исследовать этот процесс более подробно и выяснить, ученые нуждаются в дальнейших наблюдениях и экспериментах на лунной поверхности.

Земля и Луна на компьютерном рендере. Фото: Freepik

Зачем ученые исследуют механизм образования воды на Луне

Как утверждают ученые, изучение этого процесса помогает узнать больше о прошлом спутника Земли, истории его формирования и эволюции.

Также одна из важных причин — узнать, как долго человек может жить на поверхности Луны и сможет ли это небесное тело обеспечить водными ресурсами будущие лунные населенные станции.

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