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Ученые обнаружили экзопланету с плотностью сахарной ваты

24 июля 2023 20:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ученые обнаружили экзопланету с плотностью сахарной ваты
Художественное изображение экзопланеты. Фото: NASA/ESA/STScI
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Ученые обнаружили экзопланету WASP-193B, которую можно сравнить с сахарной ватой. Ее удалось заметить на расстоянии 1232 световых лет от нас.

Об этом сообщает Science alert.

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Экзопланета, которую сравнили с сахарной ватой

Обнаруженная планета почти на 50 процентов больше Юпитера, однако она очень легкая и воздушная, что ее плотность сравнили с плотностью сахарной ваты. Это всего лишь чуть больше 1 процента плотности Земли.

Международная группа ученых под руководством астронома Халида Баркауи из Университета Льежа в Бельгии рассказала, что экзопланеты подобные WASP-193b встречаются редко. Они могут помочь лучше понять эволюцию планет.

"Газовые гиганты, расположенные вблизи своих звезд, являются прекрасным инструментом для этого, поскольку наше понимание формирования планет означает, что они должны были сформироваться в другом месте и мигрировать внутрь. Кроме того, излучение от звезды также означает, что многие из этих миров сжимаются", — говорится в сообщении.

WASP-193b — это экзопланета, вращающаяся вокруг солнцевидной звезды WASP-193. Эта звезда примерно в 1,1 раза больше массы и в 1,2 раза больше радиуса Солнца. Однако WASP-193b вращается вокруг своей звезды гораздо ближе, чем любая из планет.

Изучение информации об изменении света звезды, когда экзопланета вращается вокруг нее, позволило ученым вычислить радиус и массу WASP-193b. Радиус планеты примерно в 1,46 раза превышает радиус Юпитера, а масса в 0,139 раза больше, чем у Юпитера.

"Из этих свойств исследователи вывели плотность экзопланеты: 0,059 грамма на кубический сантиметр. Для сравнения, Земля имеет плотность 5,51 грамма на кубический сантиметр. Плотность Юпитера — 1,33 грамма на кубический сантиметр, что имеет смысл — на нем образуется много облаков. Сахарная вата имеет плотность 0,05 грамма на кубический сантиметр", — говорится в сообщении.

В целом было найдено очень мало других миров с похожей плотностью, но они дают подсказки относительно того, как могут существовать такие "пушистые" миры. Близость к звезде может нагреть атмосферу, раздувая ее, особенно если она состоит преимущественно из водорода и гелия.

Хорошей новостью является то, что WASP-193b является отличным кандидатом для дальнейших исследований, чтобы увидеть, из чего состоит его атмосфера.

Напомним, астрономы обнаружили в галактике неизвестный объект, подающий странные радиосигналы. Они не исключают, что их излучает неизвестный до сих пор тип звезды.

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