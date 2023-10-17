Ученые впервые увидели невероятное излучение от столкновения планет — детали

Изображение обломков столкновения двух планет. Фото: Live Science

Исследователи сделали невероятное открытие, которое касается космического пространства. Так, ученые заметили невероятное излучение после столкновения двух планет во Вселенной, которого раньше они никогда не видели в пространстве космоса.

Об этом сообщает Live Science.

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Открытие ученых

По мнению исследователей, при возникновении новых планет очень часто они сталкиваются между собой, впрочем, пока нет точных доказательств. Чтобы изучить этот этап эволюции, ученые отслеживают яркость молодых звезд. Быстрые изменения могут означать тот факт, что облако из пыли и обломков перекрыло звезду и нагрелось.

Астроном Мэтью Кенворти однажды показал звезду, расположенную на расстоянии в 1800 световых лет от нашей планеты. Позже ученый заметил, что этот объект уже не так ярок. Впоследствии астроном-любитель Арта Сайнио также изучил эту звезду и рассказал о ней несколько больше.

Компьютерная модель столкновения двух планет во Вселенной. Фото: Nature

Оказывается, за 900 дней до снижения яркости в том же месте возник рост яркости в инфракрасном диапазоне. По словам ученого, там что-то нагрелось и некоторое время поддерживало это тепло. Позже исследователи выяснили, что тепло возникло из-за столкновения двух планет, по размеру похожих на Нептун.

Согласно данным ученых, центр облака держал температуру 700 °C три года. Через несколько лет после столкновения объект со светящимся центром начал закрывать звезду, из-за чего и снизилась ее яркость. Это "затмение" происходило примерно 500 дней.

Компьютерное моделирование сильного тепла и яркого пара при столкновении двух планет. Фото: Live Science

Комментарий исследователей

По словам астронома из Бристольского университета в Великобритании, соавтора статьи Саймона Лока, такое событие они увидели впервые. Он отмечает, что до этого они видели диски и обломки, но никогда не замечали излучения.

"Впервые мы увидели остаточное излучение от такого события. Раньше мы видели обломки и диски, но никогда не видели излучение вышедшего тела", — рассказал Саймон Лок.

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