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Вчені вперше побачили зіткнення двох великих планет у Всесвіті: фото

17 жовтня 2023 20:54
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Вчені вперше побачили неймовірне випромінювання від зіткнення планет — деталі
Зображення уламків зіткнення двох планет. Фото: Live Science
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дослідники зробили неймовірне відкриття, яке стосується космічного простору. Так, вчені помітили помітили неймовірне випромінювання після зіткнення двох планет у Всесвіті, якого раніше вони ніколи не бачили в просторі космосу.

Про це повідомляє Live Science.

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Відкриття вчених

За думкою дослідників, під час виникнення нових планет дуже часто вони між собою зіштовхуються, втім, поки немає точних доказів. Щоб вивчити цей етап еволюції, вчені відстежують яскравість молодих зірок. Швидкі зміни можуть означати той факт, що хмара з пилу та уламків перекрила зірку та нагрілася.

Астроном Метью Кенворті одного разу показав зірку, яка розташована на відстані у 1800 світлових років від нашої планети. Пізніше вчений помітив, що цей об’єкт вже не такий яскравий. Згодом астроном-аматор Арту Сайніо також вивчив цю зірку та розповів про неї дещо більше.

Компьютерная модель столкновения двух планет во Вселенной
Комп’ютерна модель зіткнення двох планет у Всесвіті. Фото: Nature

Виявляється, за 900 днів до зниження яскравості у тому ж місці виникло зростання яскравості в інфрачервоному діапазоні. За словами вченого, там щось нагрілося та протягом певного часу підтримувало це тепло. Пізніше дослідники з’ясували, що тепло виникло через зіткнення двох планет, які за розміром схожі на Нептун.

Згідно з даними вчених, центр хмари тримав температуру 700°C три роки. За декілька років після зіткнення об’єкт із центром, який світиться, почав закривати зірку, через що й знизилася її яскравість. Це "затемнення" відбувалося приблизно 500 днів.

Компьютерное моделирование сильного тепла и яркого пара во время столкновения двух планет
Комп'ютерне моделювання сильного тепла і яскравої пари під час зіткнення двох планет. Фото: Live Science

Коментар дослідників

За словами астронома з Брістольського університету у Великій Британії, співавтора статті Саймона Лока, таку подію вони побачили вперше. Він зазначає, що до цього вони бачили диски та уламки, але ніколи не помічали саме випромінювання.

"Вперше ми побачили залишкове випромінювання від такої події. Раніше ми бачили уламки і диски, але ніколи не бачили випромінювання тіла, що вийшло", — розповів Саймон Лок.

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідники вказали на ймовірну наявність ще однієї планети у Сонячній системі. 

Раніше ми розповідали про те, що вчені знайшли Інопланетний світ, де є два Сонця. 

Також ми повідомляли про те, що дослідники виявили багато води на поверхні Місяця. 

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