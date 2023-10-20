Сверхяркий радиосплеск из глубин Вселенной добрался до Земли — что это значит

Быстрый радиосплеск (FRB), достигающий Земли, с цветами, обозначающими разные длины волн. Изображение: Jingchuan Yu, Пекинский планетарий

Астрофизики объявили об открытии сверхяркой радиовспышки, которая долетела до нас из другой галактики на расстоянии 8 миллиардов световых лет. Этот сигнал оказался самым отдаленным из всех ранее зафиксированных.

Статью с результатами и выводами исследователей обнародовали в научном журнале Science, сообщает Science Alert.

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Отмечается, что событие под названием FRB 20220610A, поразившее научный мир, произошло еще в июне 2022 года в Западной Австралии. Его зафиксировал радиотелескоп ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder).

Сигнал оказался самым отдаленным среди всех скоротечных радиосигналов, известных как FRB (Fast Radio Burst). Более того, за несколько миллисекунд его источник высвободил эквивалент того, что Солнце производит за 30 лет. Пока он является одним из самых энергетических, что превышает теоретический максимум в 3,5 раза.

Следующее время ученые посвятили тому, чтобы узнать, откуда до нас дошел этот сигнал.

Как рассказал ведущий автор научной работы, доктор из Университета Маккуори Стюарт Райдер, с помощью радиотелескопа ASKAP они точно определили местонахождение взрыва.

Далее использовали сверхбольшой телескоп ESO в Чили для того, чтобы проследить за FRB вплоть до его галактики.

Таким образом исследователи установили, что FRB 20220610A происходит из галактики, подвергшейся космическому слиянию с двумя другими. Она самая старая и самая удаленная от любого другого источника FRB, найденного сегодня.

Радиотелескоп ASKAP CSIRO и большой телескоп ESO, используемые для обнаружения и определения местоположения FRB. Авторство: Карл Нокс (OzGrav/Swinburne University)

Рекордное событие, несомненно, увлекательно само по себе, но тот факт, что исследовательской группе удалось отследить его обратно к галактике-источнику, еще больше поражает. Ведь только 50 FRB были прослежены до их главной галактики.

Зачем ученые это делают?

На самом деле, удаленные быстрые радиовсплески, такие как FRB 20220610A, полезны астрономам, поскольку они обнаруживают газ, находящийся между галактиками.

Как пояснил соавтор исследования, доцент из Технологического университета Суинберна Райан Шеннон, этот ионизированный газ вносит вклад в общую массу Вселенной, но часть этой массы трудно обнаружить, поскольку она очень разрежена в пространстве между галактиками.

Астрономы отметили, что некоторые последние FRB, похоже, нарушают теоретическое соотношение МакКварта, описывающее взаимосвязь между FRB и ионизированным газом во Вселенной.

Ученые надеются получить еще больше данных по отдаленным FRB и другим таинственным явлениям Вселенной, раскрывая перед нами новые загадки космоса.

"Хотя мы все еще не знаем, что вызывает эти массивные вспышки энергии, статья подтверждает, что быстрые радиовспышки являются обычными явлениями в космосе, и что мы сможем использовать их для выявления материи между галактиками и лучшего понимания структуры галактик. Вселенной", — подытожил Шеннон.

Иллюстрация, которая демонстрирует прибытие FRB из его далекой галактики в нашу. Авторство: ESO/M. Kornmesser

Что такое быстрые радиовсплески?

Это яркий и короткий всплеск электромагнитного излучения, наблюдаемый в радиоволнах. Обычно они продолжаются тысячные доли секунды. Некоторые из них повторяются, но большинство попадается один раз и исчезает навсегда.

Ученые точно не знают, что вызывает появление радиовсплесков, но предполагают, что их источниками могут быть:

нейтронные звезды с сильнейшим магнитным полем — магнетары;

столкновение двух нейтронных звезд или двух звезд белых карликов;

смерть нейтронных звезд, когда они превращаются в черную дыру;

столкновение галактик.

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