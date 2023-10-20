Надяскравий радіосплеск із глибин Всесвіту дістався до Землі — що це означає

Швидкий радіосплеск (FRB), що досягає Землі, з кольорами, що позначають різні довжини хвиль. Зображення: Jingchuan Yu, Пекінський планетарій

Астрофізики оголосили про відкриття надяскравого радіоспалаху, який долетів до нас з іншої галактики на відстані 8 мільярдів світлових років. Цей сигнал виявився найвіддаленішим серед усіх раніше зафіксованих.

Статтю з результатами та висновками дослідників оприлюднили в науковому журналі Science, повідомляє Science Alert.

Читайте також:

Зазначається, що подія під назвою FRB 20220610A, яка вразила науковий світ, сталася ще в червні 2022 року в Західній Австралії. ЇЇ зафіксував радіотелескоп ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder).

Сигнал виявився найвіддаленішим серед усіх швидкоплинних радіосигналів, відомих як FRB (Fast Radio Burst). Ба більше, за кілька мілісекунд його джерело вивільнило еквівалент того, що Сонце виробляє за 30 років. Поки що він є одним із найенергетичніших, що перевищує теоретичний максимум у 3,5 разу.

Наступний час науковці присвятили, щоб дізнатися, звідки до нас дійшов цей сигнал.

Як розповів провідний автор наукової праці, доктор з Університету Маккуорі Стюарт Райдер, за допомогою радіотелескоп ASKAP вони точно визначили місцезнаходження вибуху.

Далі використовували Надвеликий Телескоп ESO, що у Чилі, для того, щоб прослідкувати за FRB аж до його галактики.

Таким чином дослідники встановили, що FRB 20220610A походить із галактики, яка зазнала космічного злиття з двома іншими. Вона найстаріша та найвіддаленіша від будь-якого іншого джерела FRB, знайденого сьогодні.

Радіотелескоп ASKAP CSIRO та великий телескоп ESO, використані для виявлення та визначення місцезнаходження FRB. Авторство: Карл Нокс (OzGrav/Swinburne University)

Рекордна подія, безсумнівно, захоплива сама по собі, але той факт, що дослідницькій групі вдалося відстежити її назад до галактики-джерела, ще більше вражає. Адже наразі лише 50 FRB були простежені до їхньої головної галактики.

Для чого вчені це роблять?

Насправді віддалені швидкі радіосплески, такі як FRB 20220610A, корисні астрономам, оскільки вони виявляють газ, який перебуває між галактиками.

Як пояснив співавтор дослідження, доцент з Технологічного університету Суїнберна Райан Шеннон, цей іонізований газ робить внесок у загальну масу Всесвіту, але частину цієї маси важко виявити, оскільки вона дуже розріджена у просторі між галактиками.

Астрономи зазначили, що деякі останні FRB, схоже, порушують теоретичне співвідношення МакКварта, що описує взаємозв’язок між FRB та іонізованим газом у Всесвіті.

Вчені сподіваються отримати ще більше даних щодо віддалених FRB та інших таємничих явищ Всесвіту, розкриваючи перед нами нові загадки космосу.

"Хоча ми все ще не знаємо, що викликає ці масивні спалахи енергії, стаття підтверджує, що швидкі радіоспалахи є звичайними явищами у космосі і що ми зможемо використовувати їх для виявлення матерії між галактиками та кращого розуміння структури галактик. Всесвіту", — підсумував Шеннон.

Ілюстрація, яка демонструє прибуття FRB з його далекої галактики до нашої. Авторство: ESO/M. Kornmesser

Що таке швидкі радіосплески?

Це яскравий і короткий сплеск електромагнітного випромінювання, який спостерігається в радіохвилях. Зазвичай вони тривають тисячні частки секунди. Деякі з них повторюються, але переважна більшість трапляється один раз і зникає назавжди.

Науковці достеменно не знають, що викликає появу радіосплесків, але припускають, що їхніми джерелами можуть бути:

нейтронні зірки з найсильнішим магнітним полем — магнетари;

зіткнення двох нейтронних зірок або двох зірок білих карликів;

смерть нейтронних зірок, коли вони перетворюються на чорну діру;

зіткнення галактик.

Раніше ми повідомляли, що вчені вперше показали, як відбувається зіткнення двох великих планет у Всесвіті.

Нагадаємо, ми писали, науковці виявили плазмові хвилі навколо Меркурія.

Також ми розповідали, астрономи зафіксували дивне світіння у космосі.