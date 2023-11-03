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Ученые зафиксировали мощный взрыв на Солнце — невероятное фото

3 ноября 2023 21:17
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
На Солнце зафиксировали очень мощный взрыв — фото впечатляет
Мощный взрыв на Солнце. Фото: CNN
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Исследователи обнаружили на Солнце мощный взрыв, а именно "огненный каньон", ширина которого больше территории США в два раза. По словам ученых, появление этого каньона связано с сильным извержением магнитной нити в южном полушарии горячей звезды.

Соответствующие кадры извержения на Солнце разместил физик по имени Кит Стронг на своей странице в Twitter.

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Что такое магнитные нити

Магнитные нити на Солнце — это очень большая дуга из плазмы, имеющая большой электрический заряд. Эти нити поднимаются над солнечной поверхностью и прорывают ее атмосферу, реагируя на магнитное поле. Когда это поле перестает быть стабильным, эта нить начинает уничтожаться.

Это, в свою очередь, приводит к тому, что на Солнце происходит мощный взрыв. В частности, за взрывом наблюдал космический аппарат SOHO.

Космический аппарат SOHO возле Солнца
Космический аппарат SOHO возле Солнца. Фото: NASA

Кадры невероятного взрыва

Физик Кит Стронг поделился невероятными кадрами того, как произошел мощный взрыв на Солнце. Кроме того, он сравнил его размеры с тем, как выглядит наша планета. Если сравнивать эту вспышку с Землей, можно заметить, какая она крошечная рядом с ней.

По словам специалиста, эта вспышка сначала была очень медленной, а уже потом начала постепенно ускоряться.

"Солнце вызвало большую вспышку нити у юго-восточного лимба. Она была очень велика, сравните с размером Земли. Обратите внимание, как она начинает двигаться очень медленно и постепенно ускоряется, пока не становится нестабильной и не взрывается", — отметил физик Кит Стронг.

Публикация со страницы физика Кита Стронга
Взрыв на Солнце в публикации физика Кита Стронга. Фото: скриншот из Twitter

Глядя на эти кадры, можно хорошо увидеть, что в этот момент произошло на Солнце. Однако, если хотя бы одна часть этого выброса будет направлена на нашу планету, плазменный поток может спровоцировать появление невероятно ярких полярных сияний на Земле. 

Напомним, мы писали о том, что в компании NASA показали невероятные фото взрыва сверхновой звезды.

Ранее мы говорили о том, что исследователи услышали невероятные звуки космических объектов и планет.

Также мы сообщали о том, что на Уране исследователи впервые заметили полярное сияние.

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