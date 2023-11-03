На Солнце зафиксировали очень мощный взрыв — фото впечатляет

Мощный взрыв на Солнце. Фото: CNN

Исследователи обнаружили на Солнце мощный взрыв, а именно "огненный каньон", ширина которого больше территории США в два раза. По словам ученых, появление этого каньона связано с сильным извержением магнитной нити в южном полушарии горячей звезды.

Соответствующие кадры извержения на Солнце разместил физик по имени Кит Стронг на своей странице в Twitter.

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Что такое магнитные нити

Магнитные нити на Солнце — это очень большая дуга из плазмы, имеющая большой электрический заряд. Эти нити поднимаются над солнечной поверхностью и прорывают ее атмосферу, реагируя на магнитное поле. Когда это поле перестает быть стабильным, эта нить начинает уничтожаться.

Это, в свою очередь, приводит к тому, что на Солнце происходит мощный взрыв. В частности, за взрывом наблюдал космический аппарат SOHO.

Космический аппарат SOHO возле Солнца. Фото: NASA

Кадры невероятного взрыва

Физик Кит Стронг поделился невероятными кадрами того, как произошел мощный взрыв на Солнце. Кроме того, он сравнил его размеры с тем, как выглядит наша планета. Если сравнивать эту вспышку с Землей, можно заметить, какая она крошечная рядом с ней.

По словам специалиста, эта вспышка сначала была очень медленной, а уже потом начала постепенно ускоряться.

"Солнце вызвало большую вспышку нити у юго-восточного лимба. Она была очень велика, сравните с размером Земли. Обратите внимание, как она начинает двигаться очень медленно и постепенно ускоряется, пока не становится нестабильной и не взрывается", — отметил физик Кит Стронг.

Взрыв на Солнце в публикации физика Кита Стронга. Фото: скриншот из Twitter

Глядя на эти кадры, можно хорошо увидеть, что в этот момент произошло на Солнце. Однако, если хотя бы одна часть этого выброса будет направлена на нашу планету, плазменный поток может спровоцировать появление невероятно ярких полярных сияний на Земле.

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