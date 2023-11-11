Когда может исчезнуть Луна — ученые ошеломили заявлением

Луна возле планеты Земля. Фото: Pixabay

С помощью светоотражающих панелей ученые смогли определить, на какой скорости от Земли отдаляется Луна. Таким образом, исследователям удалось выяснить, когда может исчезнуть единственный естественный спутник нашей планеты.

Об этом сообщает Live Science.

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Отдаление Луны от Земли

С помощью использования скорости света, ученым удалось определить, что Луна отходит от нашей планеты на расстояние примерно в 1,5 дюйма или 3,8 сантиметра в год. Это, в свою очередь, сравнимо с тем, с какой скоростью у человека отрастают ногти.

По словам исследователей, единственный спутник Земли отдаляется от нее по причине гравитационного влияния. Гравитационное тяготение Луны делает так, что океаны Земли выпячиваются к нему, из-за чего появляются месяцы приливов и отливов.

Тяга Земли тянет Луну, а ее океаны смешиваются и провоцируют трение на нашей планете, снижая скорость ее вращения.

Луна вдали от Земли. Фото: Freepik

Как утверждает ученая, астрофизик из Калифорнийского университета в Санта-Круге Меделин Брум, примерно 4,5 лет назад, когда возникло первое формирование Луны, Земля вращалась гораздо медленнее. Она отметила, что тогда день длился около пяти часов.

"Поскольку Земля и Луна — часть одной гравитационно взаимодействующей системы, общий угловой момент между ними должен сохраняться — оставаться неизменным. Угловой момент описывает энергию: чем быстрее вы вращаетесь, тем больше угловой момент вы имеете. Чем медленнее вы вращаетесь, тем меньше", — также говорит исследователь.

Как образовалась Луна

Ученые из Университета Аризоны говорят, что Луна могла образоваться из остатков столкновения новорожденной Земли и объекта, который по размеру похож на Марс. Исследователи из Королевской обсерватории в Гринвиче утверждают, что приливные силы извлекли ее на ее нынешнее расстояние, то есть, на 384 тысячи километров от Земли.

Луна в космическом пространстве. Фото: Freepik

"Однако, примерно через пять миллиардов лет, когда Солнце начнет умирать, оно раздувается и станет красной гигантской звездой, и тогда система Земля-Луна почти наверняка будет нарушена и разрушена", — заявил заведующий кафедрой астрономии и планетологии в Университете Северной Аризоны Дэвид Триллинг.

Напомним, мы писали о том, что ученые вышли на следы древней планеты, которая могла образовать Луну.

Ранее мы рассказывали о том, что на поверхности Луны вырос хлопок, который там посадили ученые.

Также мы сообщали о том, что ученые определили, когда впервые появилась Луна.