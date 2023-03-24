Огромный астероид приблизится к Земле в эти выходные: угрожает ли он планете

Астероид

Астероид под названием 2023 DZ2 пролетит между орбитами Земли и Луны в эти выходные. Он достаточно велик, чтобы полностью уничтожить город.

Об этом сообщает BBC.

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К счастью, астероид пролетит мимо обеих орбит.

Завтра, 25 марта, 2023 DZ2 пройдет в 515 000 км от Луны, а через несколько часов после этого пролетит возле Земли.

Это редкость, когда такой огромный астероид — диаметром от 40 до 90 метров — приближается близко к планете.

NASA сообщает, что приближение астероида — это важная возможность для астрономов расширить свои знания, когда обнаруживают опасный объект, который может потенциально столкнуться с Землей.

"Нет никаких шансов, что этот "убийца городов" поразит Землю, но его близкое приближение дает отличную возможность для наблюдений", — отметил руководитель отдела планетарной защиты Европейского космического агентства Ричард Мойсл.

2023 DZ2 пролетит в 68 000 км от Земли. Его можно будет увидеть в бинокле или через небольшой телескоп.

Напомним, впервые в истории астрономы увидели новые "ударные волны" в космосе. Такие наблюдения помогут ученым лучше исследовать магнитные поля во Вселенной.

Также мы писали, что 28 марта 2023 жители Земли смогут наблюдать редкое явление — выравнивание сразу пяти планет Солнечной системы. Во время этого парада планет в одну линию выстроятся Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс.

Добавим, телескоп NASA Джеймс Уэбб сделал удивительный снимок звезды, которая располагается на грани смерти. Инфракрасная линза телескопа наблюдала за газом и пылью, выброшенными в космос огромной звездой, удаленной на 15 000 световых лет.