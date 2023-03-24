Величезний астероїд наблизиться до Землі цими вихідними: чи загрожує він планеті

Астероїд

Астероїд під назвою 2023 DZ2 пролетить між орбітами Землі та Місяця цими вихідними. Він достатньо великий, щоб повністю знищити місто.

Про це повідомляє BBC.

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На щастя, астероїд пролетить повз обидві орбіти.

Завтра, 25 березня, 2023 DZ2 пройде за 515 000 км від Місяця, а за кілька годин після цього пролетить біля Землі.

Це рідкість, коли такий величезний астероїд — діаметром від 40 до 90 метрів — наближається близько до планети.

NASA повідомляє, що наближення астероїда — це важлива можливість для астрономів розширити свої знання, коли виявляють небезпечний об'єкт, який може потенційно зіткнутись із Землею.

"Немає жодних шансів, що цей "вбивця міст" вразить Землю, але його близьке наближення дає чудову можливість для спостережень", — зазначив керівник відділу планетарного захисту Європейського космічного агентства Річард Мойсл.

2023 DZ2 пролетить за 68 000 км від Землі. Його можна буде побачити в біноклі або через невеликий телескоп.

Нагадаємо, вперше в історії астрономи побачили нові "ударні хвилі" у космосі. Такі спостереження допоможуть вченим ще краще дослідити магнітні поля у Всесвіті.

Також ми писали, що 28 березня 2023 року жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне явище — вирівнювання одразу п'яти планет Сонячної системи. Під час цього параду планет в одну лінію вишикуються Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс.

Додамо, телескоп NASA Джеймс Вебб зробив дивовижний знімок зірки, яка розташовується на межі смерті. Інфрачервона лінза телескопа спостерігала за газом та пилом, викинутими до космосу величезною зіркою, віддаленою на 15 000 світлових років.