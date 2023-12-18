В открытом космосе обнаружен огромный резервуар воды — как это возможно

Водный резервуар, обнаруженный вокруг черной дыры. Фото: NASA

В это трудно поверить, но воду можно найти не только на кометах, астероидах, планетах и их спутниках. Большие водоемы способны существовать и в открытом космосе. Недавно ученым удалось обнаружить это уникальное явление — огромный резервуар воды, которому около 12 млрд лет, окружает далекую черную дыру.

Сенсационное открытие сделали исследователи из Калифорнийского технологического института (Caltech), пишет UNILAD.

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Так известно, что космический водоем, который находится от планеты Земля на расстоянии 12 млрд световых лет (показывая период, когда Вселенной было всего 1,6 млрд лет), является самым большим из найденных во Вселенной.

По оценкам, эта огромная масса воды, плавающей в космосе, по крайней мере в 140 трлн раз превышает совокупное содержание воды в океанах Земли. Следует заметить, что вода там находится в виде пара. Астрономы дали ей название APM 08279+5255.

Водоем окружает большую питательную черную дыру, находящуюся в квазаре — самый яркий и отдаленный от Земли астрономический объект, представляющий собой центр активной галактики, питающийся сверхмассивными черными дырами, в свою очередь потребляющими огромное количество газа. Квазары излучают большое количество энергии в радиодиапазоне.

Уникальная среда этого квазара отвечает за производство такого огромного количества воды. Также этот конкретный квазар содержит черную дыру в 20 млрд раз массивнее Солнца и излучает энергию, эквивалентную тысяче триллионов Солнц.

Ученые, включая Мэтта Брэдфорда из Лаборатории реактивного движения NASA, подчеркивают уникальность окружения квазара из-за его огромной массы воды, что является новым доказательством распространенности жидкости в космосе. А точнее, ее вездесущность во Вселенной и ее значение в формировании и эволюции небесных тел.

Хотя следы воды уже были найдены во Вселенной раньше, наличие воды в ранней Вселенной удивило ученых. Большая часть воды во Млечном Пути замерзла в лед. Это открытие дает возможности для дальнейшего понимания далекой Вселенной и подчеркивает важность наблюдений в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах.

В свете быстрого развития астрономии ученые планируют построение CCAT — 25-метрового телескопа в пустыне Атакама в Чили, что позволит раскрывать потенциал таких исследований и открывать древнейшие галактики во Вселенной.

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