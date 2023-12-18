У відкритому космосі виявлено величезний резервуар води — як це можливо

Виявлено величезну водойму, що вільно ширяє у космосі — як це можливо
У це важко повірити, але воду можна знайти не тільки на, кометах, астероїдах, планетах та їх супутниках. Великі водойми здатні існувати й у відкритому космосі. Нещодавно вченим вдалося виявити це унікальне явище — величезний резервуар води, якому близько 12 млрд років, оточує далеку чорну діру.
Сенсаційне відкриття зробили дослідники із Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech), пише UNILAD.
Так відомо, що космічна водойма, яка знаходиться від планети Земля на відстані 12 млрд світлових років (показуючи період, коли Всесвіту було всього 1,6 млрд років), є найбільшою зі знайдених у Всесвіті.
За оцінками, ця величезна маса води, що плаває в космосі, принаймні в 140 трлн разів перевищує сукупний вміст води в океанах Землі. Варто зауважити, що вода там перебуває у вигляді пару. Астрономи дали їй назву APM 08279+5255.
Водойма оточує велику живильну чорну діру, що перебуває у квазарі — найяскравіший та найбільш віддалений від Землі астрономічний об'єкт, який являє собою центр активної галактики, що живиться надмасивними чорними дірами, які у свою чергу споживають величезну кількість газу. Квазари випромінюють велику кількість енергії в радіодіапазоні.
Унікальне середовище цього квазара відповідає за виробництво такої величезної кількості води. Також цей конкретний квазар містить чорну діру в 20 млрд разів масивнішу за Сонце та випромінює енергію, еквівалентну тисячі трильйонів Сонць.
Вчені, включаючи Метта Бредфорда з Лабораторії реактивного руху NASA, наголошують на унікальності оточення квазара через його величезну масу води, що є новим доказом поширеності рідини в космосі. А точніше її всюдисущість у Всесвіті та її значення у формуванні та еволюції небесних тіл.
Хоча сліди води вже були знайдені у Всесвіті раніше, наявність води в ранньому Всесвіті здивувала вчених. Велика частина води в Чумацькому Шляху замерзла в лід. Це відкриття дає можливості для подальшого розуміння далекого Всесвіту і підкреслює важливість спостережень у міліметровому та субміліметровому діапазонах.
У світлі швидкого розвитку астрономії вчені планують побудову CCAT — 25-метрового телескопа в пустелі Атакама в Чилі, що дозволить розкривати потенціал таких досліджень і відкривати найдавніші галактики у Всесвіті.
Раніше ми розповідали, що вчені натрапили на таємничий об'єкт, ув'язнений між Сатурном і Ураном.
Нагадаємо, ми писали, чи можуть астронавти плавати у відкритому космосі.
Також ми повідомляли, астрономи помітили унікальне космічне явище в сузір'ї Кома Береніки.
Читайте Новини.LIVE!