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Виявлено величезну водойму, що вільно ширяє у космосі — як це можливо

18 грудня 2023 15:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
У відкритому космосі виявлено величезний резервуар води — як це можливо
Водний резервуар, виявлений навколо чорної діри. Фото: NASA
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

У це важко повірити, але воду можна знайти не тільки на, кометах, астероїдах, планетах та їх супутниках. Великі водойми здатні існувати й у відкритому космосі. Нещодавно вченим вдалося виявити це унікальне явище — величезний резервуар води, якому близько 12 млрд років, оточує далеку чорну діру.  

Сенсаційне відкриття зробили дослідники із Каліфорнійського технологічного інституту (Caltech), пише UNILAD.

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Так відомо, що космічна водойма, яка знаходиться від планети Земля на відстані 12 млрд світлових років (показуючи період, коли Всесвіту було всього 1,6 млрд років), є найбільшою зі знайдених у Всесвіті. 

За оцінками, ця величезна маса води, що плаває в космосі, принаймні в 140 трлн разів перевищує сукупний вміст води в океанах Землі. Варто зауважити, що вода там перебуває у вигляді пару. Астрономи дали їй назву APM 08279+5255.

Водойма оточує велику живильну чорну діру, що перебуває у квазарі — найяскравіший та найбільш віддалений від Землі астрономічний об'єкт, який являє собою центр активної галактики, що живиться надмасивними чорними дірами, які у свою чергу споживають величезну кількість газу. Квазари випромінюють велику кількість енергії в радіодіапазоні.

Унікальне середовище цього квазара відповідає за виробництво такої величезної кількості води. Також цей конкретний квазар містить чорну діру в 20 млрд разів масивнішу за Сонце та випромінює енергію, еквівалентну тисячі трильйонів Сонць.

Вчені, включаючи Метта Бредфорда з Лабораторії реактивного руху NASA, наголошують на унікальності оточення квазара через його величезну масу води, що є новим доказом поширеності рідини в космосі. А точніше її всюдисущість у Всесвіті та її значення у формуванні та еволюції небесних тіл.

Хоча сліди води вже були знайдені у Всесвіті раніше, наявність води в ранньому Всесвіті здивувала вчених. Велика частина води в Чумацькому Шляху замерзла в лід. Це відкриття дає можливості для подальшого розуміння далекого Всесвіту і підкреслює важливість спостережень у міліметровому та субміліметровому діапазонах.

У світлі швидкого розвитку астрономії вчені планують побудову CCAT — 25-метрового телескопа в пустелі Атакама в Чилі, що дозволить розкривати потенціал таких досліджень і відкривати найдавніші галактики у Всесвіті.

 

Раніше ми розповідали, що вчені натрапили на таємничий об'єкт, ув'язнений між Сатурном і Ураном. 

Нагадаємо, ми писали, чи можуть астронавти плавати у відкритому космосі.

Також ми повідомляли, астрономи помітили унікальне космічне явище в сузір'ї Кома Береніки.

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