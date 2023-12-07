Між Сатурном і Ураном виявлено таємничий об'єкт з диском пилу, що змінює форму

Планети Сатурн та Уран. Фото: shutterstock.com

Вчені продовжують досліджувати нашу Сонячну систему. І нові спостереження дійсно дивують, адже було виявлене незвичне планетарне тіло, яке наближається до Сонця так само близько, як Сатурн, і віддаляється так само далеко, як Уран. Крім того, навколо дивного космічного об'єкта існує диск із пилу, який змінює форму і може імітувати кільця, як у планет.

Своє дослідження команда науковців на чолі зі старшим науковим співробітником Інституту планетарних наук у Тусоні, штат Арізона, Амандою Сікафуз оприлюднили у виданні The Planetary Science Journal, пише Live Science.

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Дане планетарне тіло діаметром 218 км належить до групи кентаврів (об'єкти, що мають властивості астероїдів і комет, розташовані між Юпітером і Нептуном). Його було названо (2060) Хірон. Гравітаційно цей об'єкт замкнений між двома гігантами Сатурном та Ураном.

Як зауважили науковці, поки що жодному космічному апарату не вдалося вивчити кентаврів з близької відстані.

Подальші спостереження за допомогою телескопу у Південноафриканській астрономічній обсерваторії в Сазерленді, Південна Африка, показали, що об'єкт має подвійну кільцеву систему з крижаного пилу. Проте вона доволі не стабільна і регулярно змінює форму.

Ілюстрація показує кільця з поверхні крижано-скельного кентавра Хірона. Авторство: European Southern Observatory

Вдалося вирахувати, що цей диск навколо об'єкта має діаметр приблизно 580 км, постійно змінюється з утворенням різних структур і може імітувати кільця.

Поки що астрономи точно не знають, звідки взявся матеріал, що оточує кентавр, але, найімовірніше, він викидається з поверхні планетарного тіла. Це може відбуватися в результаті таких самих процесів, які відбуваються на кометах, коли їхня кома збільшується шляхом нового матеріалу і зростає яскравість. Дійсно, як показали подальші спостереження, (2060) Хірон іноді стає яскравішим, тобто відбиває більше сонячного світла.

За словами дослідників, подальші спостереження мають пролити світло на те, що ж насправді відбувається навколо дивного об'єкта в далекому космосі.

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