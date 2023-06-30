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Искривляют пространство и время: астрономы зафиксировали новые уникальные волны в космосе

30 июня 2023 20:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Искривляют пространство и время: астрономы зафиксировали новые уникальные волны в космосе
"Черная дыра" в космосе. Фото: NASA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Астрономам впервые удалось зафиксировать гравитационные волны, расходящиеся по всей Вселенной от сливающихся "черных дыр". Как оказалось, они искажают время и простор.

Об этом сообщает BBC.

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Волны, искажающие пространство и время

Издание пишет, что астрономы пытались зафиксировать длинные волны на меньшей частоте. Одна из таких проходит через Землю за 30 лет. Эти волны искривляют время и пространство. Ученые считают, что их выдают гигантские "черные дыры".

Профессор Микаэль Крамер из Немецкого института радиоастрономии Макса Планка отметил, что это открытие способно изменить представления астрономов и астрофизиков о космосе.

"Оно может ответить, была ли ошибочной теория гравитации Эйнштейна, может объяснить, что такое темная материя и темная энергия — из которых состоит большая часть Вселенной", — сказал профессор.

Радиотелескоп
Радиотелескоп Lovell в графстве Чешир. Фото: BBC

Ученые сделали это открытие, изучая сигналы от потухших звезд — очень быстро вращающихся пульсаров, которые выдают радиоимпульсы через одинаковые интервалы.

"Астрономы обнаружили, что эти сигналы доходят до Земли чуть позже или чуть раньше, чем должны. Согласно новому исследованию, это происходит потому, что радиоволны от пульсаров искажаются гравитационными волнами от пар сверхмассивных "черных дыр", — говорится в сообщении.

Напомним, в июле украинцы смогут наблюдать феноменальное небесное явление — Суперполнолуние. Это период, когда Луна приближается к Земле ближе обычного. В результате этого супермесяц кажется на 7% больше и на 16% ярче, чем обычная полнолуние.

Также мы писали, что ученые заметили в космосе экзопланету. Она вращается вокруг гигантской звезды под названием Бекда, расположенной в созвездии Малой Медведицы.

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