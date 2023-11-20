Миссия на Марс – украинец возглавил Марсианскую исследовательскую станцию США

Астронавт в скафандре на Марсе. Фото: shutterstock.com

Многие мечтают о космосе и дальних путешествиях на другие планеты. Однако мало кто действует, считая, что такие мечты слишком масштабны и практически невыполнимы. А вот инженер из Украины Сергей Якимов думает иначе. Он твердо решил стать астронавтом и уверенно идет к своей цели. Ведь уже сейчас возглавляет Марсианскую исследовательскую станцию в пустыне Сан-Рафаэль в американском штате Юта.

Что известно об украинском инженере и какие вызовы перед ним стоят, пишет "Голос Америки".

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Сергей Якимов окончил Киевский политехнический институт по специальности "системы управления летательными аппаратами".

Парень мечтал стать астронавтом, а еще стремился быть среди тех, кто улетит на Марс. Чтобы хоть немного приблизиться к цели, он плодотворно работал.

Сергей переехал в США, и несколько лет работал инженером в маленькой компании. Впоследствии стал участником нескольких экспедиций, задачей которых было прожить в условиях, приближенных к марсианским.

А восемь лет назад Якимов стал известен тем, что оказался среди сотни претендентов на полет на Марс. Эту миссию организовывала компания из Нидерландов Mars One. Однако она обанкротилась.

Но Сергей не оставил мечты. И сейчас являюсь руководителем Марсианской исследовательской станции.

Руководитель Марсианской исследовательской станции украинец Сергей Якимов. Фото: Facebook/Сергей Якимов

Что известно о самой станции, которую возглавляет украинец

Марсианская пустынная исследовательская станция была создана общественной организацией "Марсианское общество". С начала 2000-х годов на станции проводятся геологические и социальные исследования, это происходит посредством симуляции жизни астронавтов на поверхности Марса.

Эксперимент настолько интересен, что его финансируют немало меценатов, среди которых миллиардеры Джефф Безос и Илон Маск.

"Мы принимаем разные группы со всего мира, которые проводят эксперименты или тестируют оборудование. И эта Марсианская станция классифицируется как геологический аналог, потому что геология окружающей пустыни, она близка к геологии Марса насколько это возможно", — рассказал Якимов.

По его словам, ротация исследовательских групп длится от двух недель. В настоящее время участники экспедиции живут в специальных модулях. Они питаются овощами и фруктами из марсианских теплиц, а наружу выходят только в скафандрах.

Украинский инженер признался, самое сложное с чем сталкиваются участники экспедиции — скука.

Тем не менее их труд очень важен. Он дает понимание, какой может быть жизнь людей на Марсе, позволяет просчитать, как улучшить условия астронавтов, на что обратить внимание и что следует усовершенствовать, какие растения и животные смогут приспособиться к марсианским условиям.

К примеру, как рассказал украинец, новейшие результаты исследований, проведенных группой из Европы, установили, что лучший экипаж, который улетит на Марс, должен полностью состоять из женщин.

Это связано с тем, что женщины по сравнению с мужчинами потребляют меньше ресурсов: воздуха, воды, пищи, которых в космосе и так мало.

Марсианская пустынная исследовательская станция в Хенксвилле, штат Юта. Фото AP/Rick Bowmer

Когда полет на Марс

Якимов честно признался, говорить о полетах на Красную планету человечеству еще рано. Конечно, "корабль", который доставит людей на Марс, уже вроде бы есть. Но еще одной важной составляющей является построенная инфраструктура на планете, где будут жить будущие колонии.

Пока Сергей Якимов видит следующим этапом в своей карьере работу в NASA в Космическом центре в Хьюстоне, который, в частности, занимается подготовкой астронавтов. Но чтобы достичь этой цели, ему необходимо сменить украинское гражданство на американское.

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