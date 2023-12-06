На Марсе обнаружили загадочные подземные структуры, раскрывшие прошлое планеты

Неоднородная поверхность Красной планеты. Фото: NASA

Изучением неизведанной поверхности Красной планеты занимался китайский марсоход Zhurong (Чжуронг). Ему удалось заглянуть под марсианскую поверхность и обнаружить подземные полигональные структуры, пролившие свет на прошлое Марса.

Новым невероятным открытием исследователи из Китайской академии наук (CAS) поделились в научном труде, опубликованном в журнале Nature Astronomy.

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Так, отмечается, что данное исследование было сосредоточено на обширной равнине в северном полушарии Марса под названием Utopia Planitia. Марсоход использовал передовые радиолокационные технологии.

С помощью радара, который проникает глубоко в грунт, Zhurong обнаружил 16 "многоугольных клиньев", углубленных примерно на 10,6 м под поверхностью площади, охватывающей 1,94 км кв. Ученые подчеркнули, что это первый случай использования георадара для изучения этих образований на Марсе.

Топографическая карта Utopia Planitia, показывающая места посадки Zhurong, Viking 2 и Perseverance. Изображение: NASA/JPL/University of Arizona

Что узнали ученые об обнаруженных структурах?

Пока происхождение этих структур остается неизвестным. Однако одно из главных предположений говорит, что они могли образоваться через циклы замерзания-оттаивания. Процесс был похож на то, что можно наблюдать на Земле зимой и весной.

Также ученые предполагают, что это могло произойти в поздний гесперийский — ранний амазонский период между 3,7 и 2,9 млрд лет назад.

Но самое главное — такие выводы ученых означают, что в тот период именно в этом регионе Марса существовала вода.

Напоминая земной феномен "узорной почвы", эти марсианские структуры являются потенциальным доказательством того, что на Марсе когда-то было много воды и, соответственно, возможно, существовала жизнь.

Образование подземных полигональных структур под поверхностью Марса. Фото: CAS

Почему новые данные ученых о прошлом Марса очень важны?

Новые выводы ученых еще раз подтверждают тот факт, что в прошлом Красная планета была богата водоемами. Причем, они существовали 400 тыс. лет назад.

Более того, предыдущие открытия Zhurong указывали на значительные наводнения, которые когда-то наблюдались на Марсе. Потенциально они могли способствовать образованию пластов под поверхностью Utopia Planitia, где были обнаружены полигональные структуры.

Эти находки способствуют дальнейшим научным исследованиям, направленным на разгадку геологической и гидрологической истории Марса.

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