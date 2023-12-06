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Загадочные подземные структуры на Марсе открыли правду о прошлом планеты

6 декабря 2023 21:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
На Марсе обнаружили загадочные подземные структуры, раскрывшие прошлое планеты
Неоднородная поверхность Красной планеты. Фото: NASA
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Изучением неизведанной поверхности Красной планеты занимался китайский марсоход Zhurong (Чжуронг). Ему удалось заглянуть под марсианскую поверхность и обнаружить подземные полигональные структуры, пролившие свет на прошлое Марса.

Новым невероятным открытием исследователи из Китайской академии наук (CAS) поделились в научном труде, опубликованном в журнале Nature Astronomy.

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Так, отмечается, что данное исследование было сосредоточено на обширной равнине в северном полушарии Марса под названием Utopia Planitia. Марсоход использовал передовые радиолокационные технологии.

С помощью радара, который проникает глубоко в грунт, Zhurong обнаружил 16 "многоугольных клиньев", углубленных примерно на 10,6 м под поверхностью площади, охватывающей 1,94 км кв. Ученые подчеркнули, что это первый случай использования георадара для изучения этих образований на Марсе.

 

На Марсе обнаружили загадочные подземные структуры, раскрывшие прошлое планеты
Топографическая карта Utopia Planitia, показывающая места посадки Zhurong, Viking 2 и Perseverance. Изображение: NASA/JPL/University of Arizona

Что узнали ученые об обнаруженных структурах?

Пока происхождение этих структур остается неизвестным. Однако одно из главных предположений говорит, что они могли образоваться через циклы замерзания-оттаивания. Процесс был похож на то, что можно наблюдать на Земле зимой и весной.

Также ученые предполагают, что это могло произойти в поздний гесперийский — ранний амазонский период между 3,7 и 2,9 млрд лет назад.

Но самое главное — такие выводы ученых означают, что в тот период именно в этом регионе Марса существовала вода.

Напоминая земной феномен "узорной почвы", эти марсианские структуры являются потенциальным доказательством того, что на Марсе когда-то было много воды и, соответственно, возможно, существовала жизнь.

 

На Марсе исследователи обнаружили таинственные подземные структуры — какую правду о прошлом они раскрывают
Образование подземных полигональных структур под поверхностью Марса. Фото: CAS

Почему новые данные ученых о прошлом Марса очень важны?

Новые выводы ученых еще раз подтверждают тот факт, что в прошлом Красная планета была богата водоемами. Причем, они существовали 400 тыс. лет назад.

Более того, предыдущие открытия Zhurong указывали на значительные наводнения, которые когда-то наблюдались на Марсе. Потенциально они могли способствовать образованию пластов под поверхностью Utopia Planitia, где были обнаружены полигональные структуры.

Эти находки способствуют дальнейшим научным исследованиям, направленным на разгадку геологической и гидрологической истории Марса.

Раньше мы рассказывали, сколько времени займет полет в Марс.

Напомним, мы писали, что NASA испытывает марсианские вертолеты сразу в двух разных мирах.

Также мы сообщали, что NASA показали удивительные кадры Марса. Таким его увидят будущие космонавты.

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