Найденный клон Млечного Пути разрушил теорию о происхождении Вселенной

Яркая спиральная галактика. Фото: Subaru Telescope (NAOJ)

Чем больше ученые делают открытий, тем быстрее мы понимаем, что на самом деле слишком мало знаем о нашей Вселенной, а те знания, что есть, могут быть ошибочными из-за неверной интерпретации или нехватки информации. Но это не побуждает останавливаться, а наоборот, подталкивает дальше исследовать безграничное космическое пространство.

Так, недавно космический телескоп NASA имени Джеймса Вебба (JWST) нашел галактику, почти идентичную нашему Млечному Пути. Ей присвоили имя Ceers-2112. Об этом говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы в научном журнале Nature, пишет Space.

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Что известно о Ceers-2112

Как удалось выяснить исследователям, клон Млечного Пути существовал, когда Вселенной было всего 2 миллиарда лет (сейчас — 13,8 млрд лет).

Ceers-2112 находится так далеко, что ее свету понадобилось 11,7 миллиарда лет, чтобы достичь нас. Это значит, что земные астрономы увидели ее такой, какой она была в далеком прошлом.

Когда Вселенной было всего два миллиарда лет, новая спиральная галактика Ceers-2112, похоже, имела полосу звезд и газа, прорезавшую ее сердце. Эта полоса была косой, словно перерезала галактику пополам.

Млечный Путь — также спиральная галактика, и имеет схожую полосу. Но, как подозревают ученые, полоса нашей галактики вращается цилиндрически.

"Как это делает держатель для туалетной бумаги, когда вы разворачиваете туалетную бумагу, направляя газ в центр галактики и вызывая вспышки звездообразования", — объясняют специалисты на простом примере.

Спиральная галактика ceers-2112 в пузыре напротив Земли. Изображение: Luca Costantin (CAB/CSIC-INTA)

Что дает ученым новое знание о галактике-двойнике Ceers-2112

Это удивительная находка, поскольку галактические полосы можно увидеть примерно в двух третях всех спиральных галактик, но считается, что полосы появились примерно через 4 миллиарда лет после рождения Вселенной.

Ранее астрономы были уверены, что эта галактическая структура (полоса звезд и газа, прорезающая галактику. — Ред.) знаменует конец лет формирования галактики, поэтому ожидалось, что ее можно будет увидеть только в старых галактиках, которые, возможно, достигли полной зрелости — возможно, существовавших на полпути эволюции Вселенной.

И действительно, прошлые наблюдения космического телескопа JWST за морфологией галактик показали, что в ранней Вселенной было очень мало галактик с полосами.

Однако новые выводы говорят, что спиральным галактикам необязательно "стареть", чтобы внутри них образовывались полосы звезд и газа.

Как подчеркивает астрофизик из Центра астробиологии в Мадриде и ведущий автор нового исследования Лука Константин, открытие спиральной галактики Ceers-2112 демонстрирует, что галактики, похожие на нашу, уже существовали 11,7 миллиарда лет назад.

Галактика Млечный Путь. Фото: shutterstock/Alex Mit

Как открытие Ceers-2112 разрушает теорию о происхождении Вселенной

Наличие полосы в Сeers-2112 подвергает сомнению текущие теоретические модели, предусматривающие физические условия ранней Вселенной. Бросает вызов современным теориям образования галактик. Они ведь говорят о том, что условия в раннем космосе не позволяли формироваться спиральным галактикам с такой особенностью.

Ученым нужно выяснить, каких компонентов не хватает в имеющихся теоретических моделях формирования галактик. Специалисты предполагают, что, возможно, актуальные научные модели вообще нужно изменить, ведь процессы в ранней Вселенной происходили по-другому, чем считалось ранее.

Новое открытие также может изменить понимание того, какую роль в ранней Вселенной играла темная материя. Считается, что она составляет 85% всей материи во Вселенной и оказала значительное влияние на формирование галактик уже через 380 тысяч лет после Большого взрыва. Но наблюдения за галактикой Ceers-2112 показывают, что в процессе ее эволюции главную роль играла обычная материя, а не темная — это происходило всего через 2 млрд лет после появления космоса.

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Напомним, мы рассказывали, что в NASA открыли новую систему, которая имеет семь горящих планет.

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