Ученые обнаружили планету, которая во всем лучше Земли — где находится рай

Планета, являющаяся настоящим двойником Земли. Фото: wallpaper-house.com

Ученые давно занимаются вопросом поиска планет, пригодных для жизни, такой, как мы его знаем. За десятилетия исследований удалось обнаружить не одну экзопланету. Однако ни одна из них не была идеальной. И вот кажется астрофизикам удалось обнаружить настоящий рай, которому дали название KOI 456.04.

Рассказываем, что известно об этой удивительной планете, каковы ее особенности и удастся ли человечеству до нее добраться.

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Планету удалось обнаружить с помощью космического телескопа Kepler, запущенного NASA с целью поиска экзопланет за пределами нашей солнечной системы.

Kepler работал в период с 2009 по 2018 год и нашел тысячи космических объектов. Для обнаружения экзопланет он использовал транзитный метод. То есть когда планета проходит перед своей звездой, тем самым частично затемняя ее свет. Этот затемняющий эффект регистрируется космическим телескопом. Если такие транзиты регулярно повторяются, то это может указывать на то, что планета вращается вокруг своей звезды.

KOI 456.04 была обнаружена именно посредством этого метода. Уже команда ученых из Института Макса Планка подробно изучила данные и изложила свои потрясающие выводы в исследовании 2020 года.

Планета похожа на Землю. Фото: Pixabay

Что узнали ученые о рае под названием KOI 456.04 — самое интересное

Планета, появившаяся около 9 миллиардов лет назад, вращается вокруг звезды Кеплер-160, которая находится в 3000 световых годах от Земли. Радиус KOI 456.04 составляет 1,9 земного, год длится 378 дней.

По данным астрофизиков, KOI 456.04 лучше Земли по каждому параметру.

Света от материнской звезды поступает всего на 0,3% больше, чем получает наша планета от Солнца. Итак, на найденной экзопланете всегда лето со средней комфортной температурой +28°C.

Также по математической визуализации ученых, на планете должны быть глубокие голубые океаны, песчаные пляжи и горы с заснеженными вершинами. Чем вам не райские условия?

Касательно существования жизни на этой планете, конечно, пока нет никаких доказательств. Однако, как утверждают ученые, на Земле жизнь формировалась даже в худших условиях.

В дальнейшем исследовать KOI-456.04 планируют с помощью новых радиотелескопов. Ученые надеются, что скоро им удастся проанализировать новые данные.

Как могла бы выглядеть KOI-456.04. Фото: eldebate.com

Сможем ли мы добраться до райской экзопланеты KOI-456.04

К сожалению, на сегодня утвердительного ответа на этот вопрос нет. Во-первых, пока человечество не придумало таких технологий, которые позволяли бы перемещаться космическим кораблям в пространстве со скоростью света. А без нее до KOI-456.04 лететь тысячи и тысячи лет.

Как отмечают ученые, время путешествия на планету на расстоянии 3000 световых лет значительно превышает любые реалистичные рамки, которые мы сейчас можем оценить с современными технологиями.

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