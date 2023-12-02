Стало известно, когда соцсеть Threads запустят в Европе

Соцсеть Threads. Фото: Unsplash

С начала запуска в июле соцсеть Threads стала популярной у многих стран мира, однако она до сих пор не доступна в странах Европейского Союза. Но вскоре все может измениться — разработчики соцсети планируют масштабное обновление.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Да, ее старт в Евросоюзе был отложен из-за жестких требований европейского законодательства.

Для соблюдения этих правил компания Meta хочет внести изменения в работу соцсети. Например, позволит пользователям просматривать публикации без зарегистрированного профиля.

Однако для создания публикаций все равно будет необходимо иметь профиль и дать согласие на сбор и обработку данных.

Также в ноябре компания добавила возможность удалять свой профиль у Threads без удаления профиля в Instagram.

Хотя в новой соцсети пока нет рекламы, она собирает данные и использует Instagram как механизм входа. Согласно правилам ЕС, большие платформы должны получать согласие пользователей на сбор данных для персонализированной рекламы.

Meta предлагает платную подписку для пользователей Facebook и Instagram в ЕС, чтобы они могли пользоваться услугами без рекламы.

Ранее владелец компании Марк Цукерберг заявлял, что Threads имеет до 100 млн ежемесячных активных пользователей, поэтому у платформы есть "хорошие шансы" достичь миллиарда пользователей за несколько лет при условии запуска в ЕС.

Напомним, что Meta обвинили в зомбировании детей из-за соцсетей. Отмечается, что компания специально занималась разработкой своих платформ и позволяла несовершеннолетним создавать аккаунты с тем, чтобы у детей сформировалась зависимость.

Также мы писали, что компания Meta вводит ограничения для политических рекламодателей в использовании ее последних продуктов в сфере искусственного интеллекта, целью которых является предотвращение распространения непроверенной информации. При этом компания пока не обнародовала это решение в официальных обновлениях своих рекламных правил.