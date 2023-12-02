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Стало відомо, коли соцмережу Threads запустять у Європі

2 грудня 2023 17:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, коли соцмережу Threads запустять у Європі
Соцмережа Threads. Фото: Unsplash
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Від початку запуску у липні соцмережа Threads стала популярною у багатьох країна світу, проте вона досі не доступна в країнах Європейського Союзу. Але незабаром все може змінитися — розробники соцмережі планують масштабне оновлення.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Так, її старт у Євросоюзі був відкладений через жорсткі вимоги європейського законодавства.

Для дотримання цих правил компанія Meta хоче внести зміни в роботу соцмережі. Наприклад, надасть можливість користувачам переглядати публікації без зареєстрованого профілю.

Проте для створення публікацій все одно буде необхідно мати профіль і надати згоду на збір та обробку даних.

Також у листопаді компанія додала можливість видаляти свій профіль у Threads без видалення профілю в Instagram.

Хоча в новій соцмережі поки що немає реклами, вона збирає дані та використовує Instagram як механізм для входу. А згідно з правилами ЄС, великі платформи повинні отримувати згоду користувачів на збір даних для персоналізованої реклами.

Наразі Meta пропонує платну підписку для користувачів Facebook та Instagram у ЄС, щоби вони могли користуватися послугами без реклами.

Раніше власник компанії Марк Цукерберг заявляв, що Threads має до 100 млн щомісячних активних користувачів, тому в платформи є "хороші шанси" досягти мільярда користувачів за кілька років за умови запуску в ЄС.

Нагадаємо, що Meta звинуватили у зомбуванні дітей через соцмережі. Зазначається, що компанія спеціально займалася розробкою своїх платформ й дозволяла неповнолітнім створювати акаунти, аби у дітей сформувалася залежність.

Також ми писали, що компанія Meta запроваджує обмеження для політичних рекламодавців у використанні її останніх продуктів у сфері штучного інтелекту, метою яких є запобігання розповсюдженню неперевіреної інформації. При цьому компанія поки що не опублікувала це рішення в офіційних оновленнях своїх рекламних правил.

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