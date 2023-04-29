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Таиландец выиграл в лотерею с помощью ChatGPT

29 апреля 2023 03:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Таиландец выиграл в лотерею с помощью ChatGPT
Человек пользуется ChatGPT. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Таиланде мужчина стал популярен после того, как в сети рассказал свою историю лотерейной победы. Он утверждает, что числа дал ему ChatGPT.

Об этом сообщает Mashable Se Asia.

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Подробности

По словам Паттавикорна Бунрина, он получил от ChatGPT выигрышную комбинацию чисел на основе расчетов с определенными параметрами.

В TikTok мужчина рассказал, что задал чат-боту несколько гипотетических вопросов и предоставил ему выигрышные числа предыдущих лет. В ответ чат-бот выдал ему числа 57, 27, 29 и 99.

Стоит отметить, что хоть числа и принесли ему выигрыш, сумма оказалась небольшой — около 59 дол. США.

История о том, что кто-то смог выиграть в лотерею с помощью искусственного интеллекта, всколыхнула сеть и привлекла внимание ищущих легкого заработка.

Однако если в будущем Бунрин повторит свой эксперимент и получит большую сумму, лотерейным компаниям придется над этим серьезно задуматься.

Напомним, что две популярные нейросети ChatGPT и Midjourney научились имитировать умерших. А похоронные бюро дарят возможность поговорить с близким человеком, которого уже нет в живых.

Также мы сообщали, что из-за постоянных дискуссий на тему замены студенческих и ученических работ на работе ChatGPT, ученые решили провести эксперимент, насколько чат-бот совершенен в разных областях. Поэтому ChatGPT протестировали с экзамена бухгалтерского учета.

Добавим, что известная компания Gorilla Technologies разработала новый бот Superchat на базе искусственного интеллекта ChatGPT. Уникальность программы в том, что пользователь может общаться с виртуальными персонажами. Среди них выдающиеся личности, известные личности и популярные персонажи.

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