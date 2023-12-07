Правительства следят за пользователями Google и Apple — как это возможно

Просмотр ленты в соцсетях. Фото: kurs.com.ua

Стало известно, что правительства разных стран следят за пользователями смартфонов. Они отслеживают push-уведомления, проходящие через серверы Google и Apple.

Об этом пишет Reuters.

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Правительства стран следят за пользователями

Так, правительства разных стран следят за пользователями смартфонов через push-сообщения от приложений.

В письме сенатора США Рона Вайдена со ссылкой на неизвестный источник говорится, что как иностранные, так и американские правительственные учреждения просили Apple и Google предоставить метаданные, связанные с push-сообщениями. Это необходимо для того, чтобы, например, помочь привязать анонимных пользователей приложений для обмена сообщениями к конкретным аккаунтам Apple или Google.

С помощью push-уведомлений обе компании имеют уникальную информацию о трафике, и, в свою очередь, ставит их в уникальное положение для облегчения правительственного надзора.

В своем заявлении компания Apple заявила, что письмо Вайдена предоставило возможность поделиться с общественностью более подробной информацией о том, как правительства следят за push-уведомлениями.

"Теперь, когда этот метод стал публичным, мы обновляем нашу отчетность о прозрачности, чтобы детализировать такие запросы", — говорится в заявлении.

В то же время в Google заявили, что разделяют "стремление Вайдена информировать пользователей об этих запросах".

Агентство пишет, что министерство юстиции США отказалось комментировать информацию о слежке с помощью push-сообщений.

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