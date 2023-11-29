С декабря Google начнет удалять аккаунты пользователей — в чем причина
Поисковик Google с декабря текущего года начнет удалять аккаунты пользователей, которые не были активны два года и более. Также будет удалена вся загруженная информация на "YouTube", "Google Фото" и "Google Диск".
Об этом говорится в блоге компании.
Почему Google удаляет аккаунты
Сообщается, что удаление коснется аккаунтов, которыми не пользовались ни разу с момента создания. Далее придет черед учетных записей, которыми не пользовались в последние годы.
В компании отметили: во избежание удаления аккаунта стоит просто начать пользоваться собственной учетной записью: смотреть видео на YouTube через авторизованный аккаунт, пользоваться Google для поиска и т.д. Также добавили, что зачистка затронет исключительно обычные бесплатные аккаунты, а корпоративные или образовательные учетные записи не пострадают.
Напомним, что ранее Google встроил искусственный интеллект в свои онлайн-карты. Он позволяет создать более подробные карты для автомобилей. Также компания добавила новые инструменты для получения информации о подлинности изображений. Теперь пользователи смогут находить источники фото и его использование на разных сайтах.
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