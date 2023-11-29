Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow IT arrow З грудня Google почне видаляти акаунти користувачів — яка причина arrow

З грудня Google почне видаляти акаунти користувачів — яка причина

29 листопада 2023 00:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
З грудня Google почне видаляти акаунти користувачів — яка причина
Користувач Google. Джерело: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Пошуковик Google з грудня поточного року почне видаляти облікові записи користувачів, які не були активні два роки й більше. Також буде видалено всю завантажену інформацію на "YouTube", "Google Фото" та "Google Диск".

Про це йдеться у блозі компанії.

Читайте також:

Чому Google видаляє акаунти

Повідомляється, що видалення зачепить акаунти, якими не користувалися жодного разу з моменту створення. Далі прийде черга облікових записів, якими не користувались в останні роки.

У компанії зазначили: для уникнення видалення акаунту, варто просто почати користуватися власним обліковим записом: дивитися відео на YouTube через авторизований акаунт, користуватися Google для пошуку тощо. Також додали, що зачистка зачепить виключно звичайні безкоштовні акаунти, натомість корпоративні або освітні облікові записи не постраждають.

Нагадаємо, що раніше Google вбудував штучний інтелект у свої онлайн-картки. Він дає можливість створити докладніші карти для автомобілів. Також компанія додала нові інструменти для отримання інформації щодо справжності зображень. Відтепер користувачі зможуть знаходити джерела фото та його використання на різних сайтах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі