З грудня Google почне видаляти акаунти користувачів — яка причина

Користувач Google. Джерело: freepik

Пошуковик Google з грудня поточного року почне видаляти облікові записи користувачів, які не були активні два роки й більше. Також буде видалено всю завантажену інформацію на "YouTube", "Google Фото" та "Google Диск".

Про це йдеться у блозі компанії.

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Повідомляється, що видалення зачепить акаунти, якими не користувалися жодного разу з моменту створення. Далі прийде черга облікових записів, якими не користувались в останні роки.

У компанії зазначили: для уникнення видалення акаунту, варто просто почати користуватися власним обліковим записом: дивитися відео на YouTube через авторизований акаунт, користуватися Google для пошуку тощо. Також додали, що зачистка зачепить виключно звичайні безкоштовні акаунти, натомість корпоративні або освітні облікові записи не постраждають.

Нагадаємо, що раніше Google вбудував штучний інтелект у свої онлайн-картки. Він дає можливість створити докладніші карти для автомобілів. Також компанія додала нові інструменти для отримання інформації щодо справжності зображень. Відтепер користувачі зможуть знаходити джерела фото та його використання на різних сайтах.