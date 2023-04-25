Искусственный интеллект научили имитировать умерших родственников — как это работает

Искусственный интеллект способен имитировать умерших родственников. Фото: pixabay.com

Существует ли жизнь после смерти? К сожалению, на этот вопрос у человечества нет ответа. Однако новейшие технологии уже вплотную приблизились к тому, чтобы подарить человеку вечную жизнь.

Так две популярные нейросети ChatGPT и Midjourney научились имитировать умерших. А похоронные бюро дарят возможность поговорить с близким человеком, которого уже нет в живых. Об этом пишет издание Тhe Сhainsaw.

Читайте также:

История профессора, вернувшегося к жизни после смерти

Это не сюжет фильма "Превосходство" с Джонни Деппом, однако не менее увлекательная и действительно реальная история.

В одно из похоронных бюро в Китае, которые используют технологии ИИ, обратились, чтобы "оживить" умершего в 2021 году профессора Ву Менчао.

Доктор специализировался на гепатологии и являлся выдающимся хирургом. На протяжении своей карьеры стал известен как "отец печеночной хирургии" в Китае.

Задача "оживить" была поставлена для того, чтобы родственники, близкие, друзья и студенты, для которых преподавал профессор, могли взаимодействовать с умершим профессионалом. Ву был "восстановлен" в виде голограммы, а для реконструкции его голоса был использован синтез языка ИИ.

Эксперимент был более чем удачен, голос подобрали идентичный настоящему голосу Ву. Голограмма ставила и отвечала на вопросы.

Таким образом семья и все кто знал этого выдающегося человека могли попрощаться и достойно оплакать доктора Ву Менчао.

Профессор Ву Менчао восстановлен в виде голограммы. Источник: Guangzhou Daily

Погребальная индустрия в Китае

Похоронная индустрия уже начинает использовать эту технологию в Китае, предлагая клиентам альтернативные способы оплакивать своих близких.

Генеральный директор компании, предлагающей цифровые похоронные услуги, Shanghai Fushouyun Юй Хао поделился в интервью журналистам, он получил разнообразные запросы от клиентов, многие из которых его команда пытается выполнить с помощью технологии ИИ.

К примеру, один из клиентов попросил воспроизвести сцены, когда бабушка готовит суп, виртуальный алтарь и виртуальный мемориальный зал.

Как ИИ уже используются в похоронной индустрии. Фото: google.com

Искусственный интеллект воскрешает мертвых

Случай со "искусственным интеллектом доктора Ву" — не первый в своем роде. Известны случаи, когда умерших знаменитостей "оживляли" для выступления на концертах, например, Майкла Джексона и Уитни Хьюстон.

Многие компании, занимающиеся разработкой нейросетей, экспериментировали с воскресением умерших людей. Так, в декабре 2022 года голограмма Бигги Смоллса выступила перед своими поклонниками на платформе Horizon Worlds компании Meta.

А в марте на китайском сайте обмена видео Bilibili появилось вирусное обучающее видео от популярного китайского блоггера под псевдонимом Wu Wuliu, в котором он воспроизвел аватар своей бабушки с помощью ChatGPT и Midjourney.

В видео пользователь загрузил несколько отредактированных фотографий своей усопшей бабушки и записи ее голоса в Midjourney и другие безымянные программы редактирования на основе ИИ. Затем он начал полный текстовый разговор с аватаром своей бабушки.

Искусственный интеллект "оживил" умершую бабушку. Фото: Guangzhou Daily

Нужна ли человечеству эта технология

С одной стороны, эта технология может помочь человеку попрощаться с умершим родственником, отпустить старые обиды или сказать то, на что не решался.

Юй Хао утверждает, что эту технологию с искусственным интеллектом лучше использовать только во время прощальной церемонии и не позволять ей присутствовать в повседневной жизни, ведь есть риск "эмоционально привязаться и попасть в ловушку горя".

"Мы стремимся донести, что смерть — это не конец жизни. Люди хотят использовать ИИ для воспроизведения образов родных и любимых, потому что им нужно высвободить свои эмоции. Правда, с такими технологиями следует быть осторожными, ведь поток эмоций может спровоцировать неконтролируемую реакцию у человека, который горюет", — отметил он.

Напомним, мы писали, что нанопроводы, используемые в электронике, показали способность учиться и запоминать информацию, как это делает человеческий мозг.

Также мы рассказывали, как искусственный интеллект может помочь астрономам исследовать экзопланеты.