На супутнику Сатурна може існувати життя — вчені знайшли неспростовні докази

Супутник Сатурна під назвою Енцелада. Фото: Getty Images

З розвитком технологій дослідники все частіше і частіше знаходять явні ознаки життя на різних планетах та їхніх супутниках. Наразі особливу цікавість викликає океанічний супутник Сатурна Енцелада, на якому було виявлено сполуку, що явно вказує на органічні живі організми.

Нове дослідження команди вчених з Каліфорнійського технологічного інституту було оприлюднено в науковому журналі Nature Astronomy, повідомляє NASA.

Чому саме на Енцеладі шукають життя?

Ще 2014 року космічна станція "Кассіні" довела, що під крижаною поверхнею Енцелада знаходиться океан, частинки якого вириваються у космос з розломів на поверхні супутника.

Зібрані з цих шлейфів зразки одразу показали, що у них міститься не лише вода й вуглекислий газ, а і метан та водень, які можуть свідчити про мікробіологічні процеси на океанічному дні.

Утім, сліди інших сполук, які могли б вказувати на життя під кригою Енцелада, виявилися занадто слабкими, щоб їх можна було однозначно ідентифікувати. А нещодавно вдалося виявити нові "будівельні для життя" молекули.

Що виявили вчені на Енцеладі?

Науковцям вдалося дослідити водяну пару, яка час від часу виривається з поверхні супутника. У цій парі був присутній циановодень або як ще називають цю сполуку гідроцианідна кислота (формула HCN).

Як зазначають фахівці, попри те, що ціановодень відомий своєю сильною токсичністю, він служить універсальною молекулою для утворення амінокислот і може сприяти появі на супутнику життя, схожого на земне.

Поверхня Енцелади з видом на Сатурн. Фото: Getty Images

Як саме виявили цю сполуку?

Для свого дослідження вчені вирішили повторно вивчити дані інструментів космічної станції "Кассіні", які аналізували зразки викидів з Енцелада. Однак, якщо попередні дослідження базувалися на лабораторних експериментах та геохімічному моделюванні, то цього разу увагу було зосереджено на статистичному аналізі.

Так, було обрано 50 сполук, які найбільш імовірно можуть бути присутні на Енцеладі, а потім змодельовано, як вони б могли виглядати у даних "Кассіні".

Порівнюючи результати, вчені відзначили, що з високою імовірністю станція зареєструвала у шлейфах Енцелада крім ціановодня ще:

етан;

ацетилен;

метанол.

Вчені впевнені, що знайдені сполуки свідчать про різноманітне хімічне середовище на супутнику Сатурна, сприятливе для синтезу сполук, необхідних для появи життя.

Водяна пара, що виривається з поверхні Енцелади. Зображення: NASA

Вчені збираються детальніше дослідити воду на Енцеладі — як їм це вдасться

Як стало відомо астрофізикам, супутник Сатурна викидає матеріал (водяну пару з океану під крижаною поверхнею) прямо в космос через великі гейзери.

Лабораторні експерименти, результати яких опубліковано в Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, що амінокислоти, що вивергаються можуть пережити зіткнення з космічним апаратом навіть зі швидкістю аж до 15 128 км/год.

Так, працюючи з фізичним приладом, призначеним для вивчення зіткнень. Дослідники створили частинки льоду, проштовхуючи воду через високовольтну голку. Заряд фрагментував воду на крихітні краплі, кожна з яких кристалізувалася в крижане зерно, коли потрапляла у вакуум. Потім дослідники пропустили затверділі зерна через спектрометр і сфотографували кожне зерно, а також записали час удару.

Щоб визначити, чи містить лід відбитки життя, вчені хочуть отримати неушкоджені зерна льоду, щоб вони могли чітко визначити сполуки, які знаходяться всередині.

Варто зауважити, якщо подібні амінокислоти існують на інших космічних тілах, що містять воду, таких як Європа Юпітера, то такі місії, як майбутній Europa Clipper, зможуть знайти їх у крижаних зернах.

