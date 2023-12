На спутнике Сатурна может существовать жизнь — ученые обнаружили неопровержимые доказательства

Спутник Сатурна под названием Энцелада. Фото: Getty Images

С развитием технологий исследователи все чаще и чаще находят явные признаки жизни на разных планетах и их спутниках. Особый интерес вызывает океанический спутник Сатурна Энцелада, на котором было обнаружено соединение, явно указывающее на органические живые организмы.

Новое исследование команды ученых из Калифорнийского технологического института было обнародовано в научном журнале Nature Astronomy, сообщает NASA.

Почему именно на Энцеладе ищут жизнь?

Еще в 2014 году космическая станция "Кассини" доказала, что под ледяной поверхностью Энцелада находится океан, частицы которого вырываются в космос из разломов на поверхности спутника.

Собранные из этих шлейфов образцы показали, что в них содержится не только вода и углекислый газ, но и метан и водород, которые могут свидетельствовать о микробиологических процессах на океаническом дне.

Впрочем, следы других соединений, которые могли бы указывать на жизнь под льдом Энцелада, оказались слишком слабы, чтобы их можно было однозначно идентифицировать. А недавно удалось обнаружить новые "строительные для жизни" молекулы.

Что обнаружили ученые на Энцеладе?

Ученым удалось исследовать водяной пар, который время от времени вырывается с поверхности спутника. В этом паре присутствовал циановодород или как еще называют это соединение гидроцианидная кислота (формула HCN).

Как отмечают специалисты, несмотря на то, что циановодород известен своей сильной токсичностью, он служит универсальной молекулой для образования аминокислот и может способствовать появлению на спутнике жизни, похожей на земную.

Поверхность Энцелады с видом на Сатурн. Фото: Getty Images

Как обнаружили это соединение?

Для своего исследования ученые решили повторно изучить данные инструментов космической станции Кассини, которые анализировали образцы выбросов из Энцелада. Однако если предварительные исследования базировались на лабораторных экспериментах и геохимическом моделировании, то на этот раз внимание было сосредоточено на статистическом анализе.

Так, было выбрано 50 соединений, которые наиболее вероятно могут присутствовать на Энцеладе, а затем смоделированы, как они могли бы выглядеть в данных "Кассини".

Сравнивая результаты, ученые отметили, что с высокой вероятностью станция зарегистрировала в шлейфах Энцелада кроме циановодорода еще:

этан;

ацетилен;

метанол.

Ученые уверены, что найденные соединения свидетельствуют о разнообразной химической среде на спутнике Сатурна, благоприятной для синтеза соединений, необходимых для появления жизни.

Водяной пар, вырывающийся из поверхности Энцелады. Изображение: NASA

Ученые собираются подробнее исследовать воду на Энцеладе — как им это удастся

Как стало известно астрофизикам, спутник Сатурна выбрасывает материал (водяной пар из океана под ледяной поверхностью) прямо в космос из больших гейзеров.

Лабораторные эксперименты, результаты которых опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences, показали, что извергающиеся аминокислоты могут пережить столкновения с космическим аппаратом даже со скоростью вплоть до 15 128 км/ч.

Так, работая с физическим прибором, предназначенным для изучения столкновений. Исследователи создали частицы льда, проталкивая воду через высоковольтную иглу. Заряд фрагментировал воду на крохотные капли, каждая из которых кристаллизовалась в ледяное зерно, когда попадала в вакуум. Затем исследователи пропустили затвердевшие зерна через спектрометр и сфотографировали каждое зерно и записали время удара.

Чтобы определить, содержит ли лед отпечатки жизни, ученые хотят получить невредимые зерна льда, чтобы они могли четко определить находящиеся внутри соединения.

Следует заметить, если подобные аминокислоты существуют на других космических телах, содержащих воду, таких как Европа Юпитера, то такие миссии, как будущий Europa Clipper, смогут найти их в ледяных зернах.

