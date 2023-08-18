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Почему не стоит спать рядом с iPhone: Apple выпустила официальное объяснение

18 августа 2023 23:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Почему не стоит спать рядом с iPhone: Apple выпустила официальное объяснение
Девушка заснула с iPhone в руке. Фото: iTechua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Apple выпустила официальное предупреждение, чтобы люди не спали рядом с заряжающимся iPhone. Это может привести к непредсказуемым и вредным последствиям.

Об этом предупредили на сайте Apple.

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Почему не стоит спать рядом с iPhone

Там рекомендуют во время зарядки не класть его на свое тело под подушку или одеяло. Вообще лучше заряжать iPhone без чехла в хорошо проветриваемом помещении.

"Несоблюдение этих инструкций по технике безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone или другого имущества",  говорится в сообщении.

Раньше мы писали, когда выйдет и каким будет новый смартфон OnePlus 12. Также мы сообщали, какие бренды выпустят смартфоны с рекордной оперативной оперативностью.

Ранее Honor выпустил мощный смартфон X50 по цене чуть больше 100 долларов. Xiaomi также выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с продвинутыми характеристиками.

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