Почему не стоит спать рядом с iPhone: Apple выпустила официальное объяснение

Девушка заснула с iPhone в руке. Фото: iTechua

Apple выпустила официальное предупреждение, чтобы люди не спали рядом с заряжающимся iPhone. Это может привести к непредсказуемым и вредным последствиям.

Об этом предупредили на сайте Apple.

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Там рекомендуют во время зарядки не класть его на свое тело под подушку или одеяло. Вообще лучше заряжать iPhone без чехла в хорошо проветриваемом помещении.

"Несоблюдение этих инструкций по технике безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone или другого имущества", — говорится в сообщении.

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