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Новий рекорд вартості: за скільки продали IPod 2001 року

6 серпня 2023 17:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Новий рекорд вартості: за скільки продали IPod 2001 року
IPod 2001 року. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Інвестиційна платформа Rally продала iPod 2001 року. Його придбали за 29 тисяч доларів.

Про це повідомляє Imore.

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Продаж iPod 2001 року

"Оригінальний iPod був проданий за неймовірну суму 29 000 доларів на платформі Rally, що дозволяє людям ефективно купувати акції рідкісних колекційних предметів", — йдеться у повідомленні.

Протягом останніх років інвестиційна платформа Rally пропонувала акції iPod 2001 року за ціною 5 доларів за акцію. Їхня загальна кількість була 5000 штук. Нещодавно один покупець запропонував викупити всі акції за 29 тисяч доларів. Акціонери погодилися на його пропозицію. Після продажу було встановлено новий рекорд вартості для iPod.

Нагадаємо, стало відомо, що новий iPhone 15 Pro отримає титанову рамку замість корпусу з нержавіючої сталі. Пристрій стане легшим та міцнішим, але, ймовірно, подорожчає.

Також ми писали, що, згідно з витоком інформації, Apple працює над створенням iPhone без рамки. Він виглядатиме, як шматок скла.

Додамо, попри економічні негаразди у 2023 році, компанія Apple хоче збільшити виробництво моделей iPhone 15. Відтак, планують продати близько 85 мільйонів таких одиниць цього року. 

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