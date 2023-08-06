Новий рекорд вартості: за скільки продали IPod 2001 року

IPod 2001 року. Фото: google.com

Інвестиційна платформа Rally продала iPod 2001 року. Його придбали за 29 тисяч доларів.

Про це повідомляє Imore.

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Продаж iPod 2001 року

"Оригінальний iPod був проданий за неймовірну суму 29 000 доларів на платформі Rally, що дозволяє людям ефективно купувати акції рідкісних колекційних предметів", — йдеться у повідомленні.

Протягом останніх років інвестиційна платформа Rally пропонувала акції iPod 2001 року за ціною 5 доларів за акцію. Їхня загальна кількість була 5000 штук. Нещодавно один покупець запропонував викупити всі акції за 29 тисяч доларів. Акціонери погодилися на його пропозицію. Після продажу було встановлено новий рекорд вартості для iPod.

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Також ми писали, що, згідно з витоком інформації, Apple працює над створенням iPhone без рамки. Він виглядатиме, як шматок скла.

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