Новый рекорд стоимости: за сколько продали IPod 2001 года

IPod 2001 года. Фото: google.com

Инвестиционная платформа Rally продала iPod 2001 года. Его приобрели за 29 тысяч долларов.

Об этом сообщает Imore.

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Продажа iPod 2001 года

"Оригинальный iPod был продан за невероятную сумму 29 000 долларов на платформе Rally, что позволяет людям эффективно покупать акции редких коллекционных предметов", — говорится в сообщении.

В последние годы инвестиционная платформа Rally предлагала акции iPod 2001 года по цене 5 долларов за акцию. Их общее количество было 5000 штук. Недавно один покупатель предложил выкупить все акции за 29 тысяч долларов. Акционеры согласились с его предложением. После продажи был установлен новый рекорд стоимости для iPod.

Напомним, стало известно, что новый iPhone 15 Pro получит титановую рамку вместо корпуса из нержавеющей стали. Устройство станет легче и крепче, но, вероятно, подорожает.

Также мы писали, что, согласно утечке информации, Apple работает над созданием iPhone без рамки. Он будет выглядеть как кусок стекла.

Добавим, несмотря на экономические проблемы в 2023 году, компания Apple хочет увеличить производство моделей iPhone 15. Следовательно, планируют продать около 85 миллионов таких единиц этого года.