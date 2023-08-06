Новый рекорд стоимости: за сколько продали IPod 2001 года
Инвестиционная платформа Rally продала iPod 2001 года. Его приобрели за 29 тысяч долларов.
Об этом сообщает Imore.
Продажа iPod 2001 года
"Оригинальный iPod был продан за невероятную сумму 29 000 долларов на платформе Rally, что позволяет людям эффективно покупать акции редких коллекционных предметов", — говорится в сообщении.
В последние годы инвестиционная платформа Rally предлагала акции iPod 2001 года по цене 5 долларов за акцию. Их общее количество было 5000 штук. Недавно один покупатель предложил выкупить все акции за 29 тысяч долларов. Акционеры согласились с его предложением. После продажи был установлен новый рекорд стоимости для iPod.
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