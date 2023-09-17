Илон Маск высмеял "уникальное" обновление iPhone 15
Компания Apple потратила на исследования и разработку новых технологий в iPhone 15 и других своих устройствах более $26 миллиардов. Когда стало известно, что именно изменили в смартфонах, даже Илон Маск не удержался от язвительного комментария.
Об этом сообщает iTech.ua.
"Уникальная" особенность нового iPhone 15
Презентация новых устройств Apple состоялась 12 сентября в 20 часов по киевскому времени, трансляция проводилась на странице официального аккаунта.
Еще раньше перед самой презентацией в сеть слили "главную отличительную черту" iPhone 15 от своего предшественника. Технообозреватели сравнили модели и выяснили, что новый смартфон на 1 грамм легче 14-й модели. Судя по всему, революционные изменения, кроме снижения веса, не предвидятся.
Здесь уже не выдержал даже Илон Маск.
"Мне кажется, вы вложили мало денег", — пошутил Илон Маск.
Также пользователи уже подшутили, что главная "фишка" состоит в том, что iPhone 15 сможет даже звонить.
Напомним, 12 сентября состоялась долгожданная презентация iPhone 15. Также стало известно, сколько придется выложить за новинки Apple: iPhone 15 и Watch Series 9.
Ранее мы сообщали, что украинские ритейлоры уверены, что в 2023-м спрос на премиальные смартфоны в Украине вернется на довоенные показатели. Техника Apple делала кассу продавцам гаджетов, особенно после осенних презентаций новых моделей. Но открытым остается вопрос, когда ожидать старт продаж и какие будут цены на iPhone 15.