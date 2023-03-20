GPT-4: чему научилась новая нейросеть и для кого она доступна

GPT-4 имеет ряд полезных функций и преимуществ по сравнению с версией 3.5

Буквально несколько месяцев назад в Украине заработал ChatGPT — текстовый чат на основе искусственного интеллекта, использующего языковую технологию GPT-3.5. Уже в середине марта OpenAI объявила об обновленной версии — GPT-4.

Что умеет новая версия нейросети, чем она лучше предыдущей, для кого она доступна, и как ее протестировать, рассказываем далее в статье.

Что такое GPT-4

GPT-4 — это новая мультимодальная модель от OpenAI, анонсированная 14 марта 2023 года. Мономодальные языковые модели (например, GPT-3 и GPT-3.5) понимают только текст, тогда как мультимодальные версии могут также распознавать изображения.

OpenAI утверждает, что GPT-4 гораздо лучше подходит как для создания, так и для сотрудничества с пользователями творческих проектов. Примеры таких проектов включают в себя музыку, сценарии, техническую документацию и даже "изучение стиля письма пользователя".

Чем новая версия Chat GPT-4 лучше предыдущей ChatGPT 3.5

Известно, что новая версия может обрабатывать до 25 тысяч знаков, то есть в восемь раз больше, чем предыдущая версия. Кроме увеличения количества знаков, которые может обработать искусственный интеллект, есть еще несколько обновлений.

По сравнению с Chat GPT 3.5 в Chat GPT 4:

ответы чаще всего даются списками;

ответы более точны и верны;

стало больше конкретики;

есть ссылка на источник (сайты);

можно производить до 100 запросов каждые 4 часа (до 500 в сутки);

умеет распознавать изображение (пока такая возможность доступна только разработчикам и некоторым пользователям);

понимает больше естественных языков, а точнее 26;

чат-бот понимает шутки;

имеет долговременную память (чат-бот лучше помнит о том, о чем говорил с пользователем ранее, а также может использовать эти данные как контекст и ссылаться на них в разговоре);

может изменять характер (можно попросить чат-бота изменить стиль общения и дать ответ в определенном тоне: например, как ведущий новостей).

Стоит отметить, что разработчиками заявлено, что GPT-4 сможет распознавать и описать даже сюжет на фото, а не только отдельные объекты. Эта полезная возможность уже используется в приложении Be My Eyes для слепых и слабовидящих. Нейросеть рассказывает, что изображена на экране смартфона: читает карты и этикетки, распознает растения и узоры на одежде, подсказывает, как добраться до нужного тренажера в спортзале и т.д.

Кому доступна новая версия ChatGPT-4 и как ею пользоваться

Пока что GPT-4 будет доступен только для пользователей платной версии ChatGPT Plus, стоимость которой составляет $20 в месяц.

Однако GPT-4 также встроен в Bing — поисковую платформу компании Microsoft.

Как использовать ChatGPT через Bing

Самый простой способ начать работу с GPT-4 сегодня — попробовать его как часть Bing Chat.

Все очень просто:

перейдите к поисковой системе Bing ;

откройте вкладку Чат;

должно появиться новое окно — в нем нужно нажать кнопку "Присоединиться к списку ожидания". Ничего ждать не придется, так вы просто подтверждаете, что согласны использовать новую версию Bing AI;

введите запрос и проверьте новую систему.

Важно: чат-бот в Bing основан на GPT-4 — но пока доступны только текстовые запросы, без распознавания картинок.

Но вы все равно будете иметь доступ к расширенной LLM (большой языковой модели) и расширенному интеллекту, поставляемому вместе с ней.

Следует отметить, что хотя Bing Chat является бесплатным, он ограничен 15 чатами за сеанс и 150 сеансами в день.

GPT-4 также имеет ограничение

В OpenAI отмечают, что GPT-4 имеет те же ограничения, что и предыдущие модели GPT, поскольку он не является абсолютно надежным. В компании это называют "галлюцинациями".

Разработчики уверяют: хотя "галюцинации" остаются, GPT-4 имеет их гораздо меньше по сравнению с предыдущими моделями. Да, новая модель ИИ получила на 40% больше баллов, чем GPT-3.5, по оценкам самой компании.

GPT-4, как и предыдущая модель, не имеет знаний о событиях после сентября 2021 года. Также в компании добавляют, что ИИ не учится на собственном опыте.

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