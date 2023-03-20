GPT-4: чему научилась новая нейросеть и для кого она доступна

Сверхумный чат GPT-4: кто имеет доступ и что умеет обновленная нейросеть
Буквально несколько месяцев назад в Украине заработал ChatGPT — текстовый чат на основе искусственного интеллекта, использующего языковую технологию GPT-3.5. Уже в середине марта OpenAI объявила об обновленной версии — GPT-4.
Что умеет новая версия нейросети, чем она лучше предыдущей, для кого она доступна, и как ее протестировать, рассказываем далее в статье.
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Что такое GPT-4
GPT-4 — это новая мультимодальная модель от OpenAI, анонсированная 14 марта 2023 года. Мономодальные языковые модели (например, GPT-3 и GPT-3.5) понимают только текст, тогда как мультимодальные версии могут также распознавать изображения.
OpenAI утверждает, что GPT-4 гораздо лучше подходит как для создания, так и для сотрудничества с пользователями творческих проектов. Примеры таких проектов включают в себя музыку, сценарии, техническую документацию и даже "изучение стиля письма пользователя".
Чем новая версия Chat GPT-4 лучше предыдущей ChatGPT 3.5
Известно, что новая версия может обрабатывать до 25 тысяч знаков, то есть в восемь раз больше, чем предыдущая версия. Кроме увеличения количества знаков, которые может обработать искусственный интеллект, есть еще несколько обновлений.
По сравнению с Chat GPT 3.5 в Chat GPT 4:
- ответы чаще всего даются списками;
- ответы более точны и верны;
- стало больше конкретики;
- есть ссылка на источник (сайты);
- можно производить до 100 запросов каждые 4 часа (до 500 в сутки);
- умеет распознавать изображение (пока такая возможность доступна только разработчикам и некоторым пользователям);
- понимает больше естественных языков, а точнее 26;
- чат-бот понимает шутки;
- имеет долговременную память (чат-бот лучше помнит о том, о чем говорил с пользователем ранее, а также может использовать эти данные как контекст и ссылаться на них в разговоре);
- может изменять характер (можно попросить чат-бота изменить стиль общения и дать ответ в определенном тоне: например, как ведущий новостей).
Стоит отметить, что разработчиками заявлено, что GPT-4 сможет распознавать и описать даже сюжет на фото, а не только отдельные объекты. Эта полезная возможность уже используется в приложении Be My Eyes для слепых и слабовидящих. Нейросеть рассказывает, что изображена на экране смартфона: читает карты и этикетки, распознает растения и узоры на одежде, подсказывает, как добраться до нужного тренажера в спортзале и т.д.
Кому доступна новая версия ChatGPT-4 и как ею пользоваться
Пока что GPT-4 будет доступен только для пользователей платной версии ChatGPT Plus, стоимость которой составляет $20 в месяц.
Однако GPT-4 также встроен в Bing — поисковую платформу компании Microsoft.
Как использовать ChatGPT через Bing
Самый простой способ начать работу с GPT-4 сегодня — попробовать его как часть Bing Chat.
Все очень просто:
- перейдите к поисковой системе Bing ;
- откройте вкладку Чат;
- должно появиться новое окно — в нем нужно нажать кнопку "Присоединиться к списку ожидания". Ничего ждать не придется, так вы просто подтверждаете, что согласны использовать новую версию Bing AI;
- введите запрос и проверьте новую систему.
Важно: чат-бот в Bing основан на GPT-4 — но пока доступны только текстовые запросы, без распознавания картинок.
Но вы все равно будете иметь доступ к расширенной LLM (большой языковой модели) и расширенному интеллекту, поставляемому вместе с ней.
Следует отметить, что хотя Bing Chat является бесплатным, он ограничен 15 чатами за сеанс и 150 сеансами в день.
GPT-4 также имеет ограничение
В OpenAI отмечают, что GPT-4 имеет те же ограничения, что и предыдущие модели GPT, поскольку он не является абсолютно надежным. В компании это называют "галлюцинациями".
Разработчики уверяют: хотя "галюцинации" остаются, GPT-4 имеет их гораздо меньше по сравнению с предыдущими моделями. Да, новая модель ИИ получила на 40% больше баллов, чем GPT-3.5, по оценкам самой компании.
GPT-4, как и предыдущая модель, не имеет знаний о событиях после сентября 2021 года. Также в компании добавляют, что ИИ не учится на собственном опыте.
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