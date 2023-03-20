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Сверхумный чат GPT-4: кто имеет доступ и что умеет обновленная нейросеть

20 марта 2023 18:20
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
GPT-4: чему научилась новая нейросеть и для кого она доступна
GPT-4 имеет ряд полезных функций и преимуществ по сравнению с версией 3.5
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Буквально несколько месяцев назад в Украине заработал ChatGPT — текстовый чат на основе искусственного интеллекта, использующего языковую технологию GPT-3.5. Уже в середине марта OpenAI объявила об обновленной версии — GPT-4.

Что умеет новая версия нейросети, чем она лучше предыдущей, для кого она доступна, и как ее протестировать, рассказываем далее в статье.

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Что такое GPT-4

GPT-4 — это новая мультимодальная модель от OpenAI, анонсированная 14 марта 2023 года. Мономодальные языковые модели (например, GPT-3 и GPT-3.5) понимают только текст, тогда как мультимодальные версии могут также распознавать изображения.

OpenAI утверждает, что GPT-4 гораздо лучше подходит как для создания, так и для сотрудничества с пользователями творческих проектов. Примеры таких проектов включают в себя музыку, сценарии, техническую документацию и даже "изучение стиля письма пользователя".

Что такое GPT-4

Чем новая версия Chat GPT-4 лучше предыдущей ChatGPT 3.5

Известно, что новая версия может обрабатывать до 25 тысяч знаков, то есть в восемь раз больше, чем предыдущая версия. Кроме увеличения количества знаков, которые может обработать искусственный интеллект, есть еще несколько обновлений.

По сравнению с Chat GPT 3.5 в Chat GPT 4:

  • ответы чаще всего даются списками;
  • ответы более точны и верны;
  • стало больше конкретики;
  • есть ссылка на источник (сайты);
  • можно производить до 100 запросов каждые 4 часа (до 500 в сутки);
  • умеет распознавать изображение (пока такая возможность доступна только разработчикам и некоторым пользователям);
  • понимает больше естественных языков, а точнее 26;
  • чат-бот понимает шутки;
  • имеет долговременную память (чат-бот лучше помнит о том, о чем говорил с пользователем ранее, а также может использовать эти данные как контекст и ссылаться на них в разговоре);
  • может изменять характер (можно попросить чат-бота изменить стиль общения и дать ответ в определенном тоне: например, как ведущий новостей).

Стоит отметить, что разработчиками заявлено, что GPT-4 сможет распознавать и описать даже сюжет на фото, а не только отдельные объекты. Эта полезная возможность уже используется в приложении Be My Eyes для слепых и слабовидящих. Нейросеть рассказывает, что изображена на экране смартфона: читает карты и этикетки, распознает растения и узоры на одежде, подсказывает, как добраться до нужного тренажера в спортзале и т.д.

Чем новая версия Chat GPT-4 лучше предыдущей ChatGPT 3.5

Кому доступна новая версия ChatGPT-4 и как ею пользоваться

Пока что GPT-4 будет доступен только для пользователей платной версии ChatGPT Plus, стоимость которой составляет $20 в месяц.

Однако GPT-4 также встроен в Bing — поисковую платформу компании Microsoft.

Кому доступна новая версия ChatGPT-4 и как ею пользоваться

Как использовать ChatGPT через Bing

Самый простой способ начать работу с GPT-4 сегодня — попробовать его как часть Bing Chat.

Все очень просто:

  • перейдите к поисковой системе Bing ;
  • откройте вкладку Чат;
  • должно появиться новое окно — в нем нужно нажать кнопку "Присоединиться к списку ожидания". Ничего ждать не придется, так вы просто подтверждаете, что согласны использовать новую версию Bing AI;
  • введите запрос и проверьте новую систему.

Важно: чат-бот в Bing основан на GPT-4 — но пока доступны только текстовые запросы, без распознавания картинок.

Но вы все равно будете иметь доступ к расширенной LLM (большой языковой модели) и расширенному интеллекту, поставляемому вместе с ней.

Следует отметить, что хотя Bing Chat является бесплатным, он ограничен 15 чатами за сеанс и 150 сеансами в день.

Как использовать ChatGPT через Bing

GPT-4 также имеет ограничение

В OpenAI отмечают, что GPT-4 имеет те же ограничения, что и предыдущие модели GPT, поскольку он не является абсолютно надежным. В компании это называют "галлюцинациями".

Разработчики уверяют: хотя "галюцинации" остаются, GPT-4 имеет их гораздо меньше по сравнению с предыдущими моделями. Да, новая модель ИИ получила на 40% больше баллов, чем GPT-3.5, по оценкам самой компании.

GPT-4, как и предыдущая модель, не имеет знаний о событиях после сентября 2021 года. Также в компании добавляют, что ИИ не учится на собственном опыте.

 

Ранее мы рассказывали о 20 профессиях, которые GPT-4 собирается "украсть" у людей в ближайшем будущем.

Напомним, мы писали, как ChatGPT может облегчить вашу жизнь. Чатбот может стать полезным инструментом как для работы, так и в повседневной жизни.

Также Новини.LIVE опробовали сверхпопулярный чат-бот, спросив какой, по его мнению, список 100 лучших книг в мире. Что ответил ChatGPT?

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