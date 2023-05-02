Как герои South Park выглядели бы в сериале 80-х — ИИ создал реалистичные фото

Искусственный интеллект "оживил" героев South Park и перенес в ситком 80-х: что из этого вышло
Искусственный интеллект не только помогает людям делать научные открытия и создавать шедевры, новые программы и технологии, но и развлекает.
Так фанаты мультсериала South Park (Южный Парк) с помощью нейросети Midjourney "оживили" главных героев и перенесли их в американский ситком 1980-х годов. Выполненные изображения получились невероятно реалистичными и интересными. При этом все герои остались узнаваемыми.
Так выглядит Стэнли "Стэн" Марш — один из главных героев "Южного Парка".
Кайл Брофловский — один из главных героев, вокруг которых крутится сюжет сериала, и основной объект насмешек Картмана, несмотря на дружбу с ним, потому, что Кайл — еврей, да еще и рыжий.
Эрик Теодор Картман, обычно называемый просто Картман, также является одним из главных героев мультсериала. Он радует фанатов своим циничным юмором и детской непосредственностью.
Кенни Маккормик — один из пяти главных героев. Особенностью Кенни является то, что он почти каждую серию в течение первых пяти сезонов погибает. Другой отличительной чертой является его оранжевая куртка с капюшоном, который покрывает большую часть его лица, из-за чего его речь почти неразборчива.
Чуткая одноклассница главных героев, играющая заметную роль во многих эпизодах.
Сэр Айк Мойша Брофловски, родившийся под именем Питер Гинц, — приемный младший брат Кайла Брофловский из Канады.
Джеральд Брофловский — отец Кайла Брофловский.
Шейла Брофловски — мать Кайла Брофловски и приемная мать Айка Брофловски. Ее часто оскорбляет Картман, потому что она постоянно портит все веселье. Главный герой даже придумал оскорбительную песенку.
Стюарт Маккормик — глава одного из беднейших семейств Южного Парка и отец Кенни. Стюарт — законченный алкоголик и курильщик, практически всегда пьян.
Лиен Картман — мать Эрика Картмана. Она часто появляется на протяжении всего сериала и считается одним из самых популярных родителей "Южного Парка".
Рэнди Марш — отец Стена Марша. Рэнди — единственный ученый в Южном Парке. Несмотря на свою научную степень, пожалуй, наиболее инфантильная из взрослых персонажей, и во многом напоминает подростка. Также он легко подвергается влиянию СМИ и частенько совершает невероятно глупые поступки, демонстрируя при этом порядочное тупоумие.
Шэрон Марш — мать Стена Марша. В ранних эпизодах сериала Шэрон иногда называют Кэрол.
Шелли Марш сестра Стена Марша. Шелли обычно носит белую футболку и розовые брюки, а также огромную шейную повязку и брекеты. Обычно Шелли можно увидеть с озлобленным выражением лица, а ее голос — хриплый и шепелявый.
Мистер Гаррисон — один из главных взрослых героев сериала.
Напомним, мы демонстрировали впечатляющие фото искусственного интеллекта, который перенес сериал "Друзья" в нуарный фильм 40-х.
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