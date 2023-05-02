Как герои South Park выглядели бы в сериале 80-х — ИИ создал реалистичные фото

Искусственный интеллект превратил героев South Park в актеров из ситкома 80-х. Фото: Новини.LIVE

Искусственный интеллект не только помогает людям делать научные открытия и создавать шедевры, новые программы и технологии, но и развлекает.

Так фанаты мультсериала South Park (Южный Парк) с помощью нейросети Midjourney "оживили" главных героев и перенесли их в американский ситком 1980-х годов. Выполненные изображения получились невероятно реалистичными и интересными. При этом все герои остались узнаваемыми.

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Герой мультфильма South Park Стэн Марш. Скриншот с видео на Youtube

Кайл Брофловский — один из главных героев, вокруг которых крутится сюжет сериала, и основной объект насмешек Картмана, несмотря на дружбу с ним, потому, что Кайл — еврей, да еще и рыжий.

Герой мультфильма South Park Кайл Брофловский. Скриншот с видео на Youtube

Эрик Теодор Картман, обычно называемый просто Картман, также является одним из главных героев мультсериала. Он радует фанатов своим циничным юмором и детской непосредственностью.

Герой мультфильма South Park Эрик Картман. Скриншот с видео на Youtube

Кенни Маккормик — один из пяти главных героев. Особенностью Кенни является то, что он почти каждую серию в течение первых пяти сезонов погибает. Другой отличительной чертой является его оранжевая куртка с капюшоном, который покрывает большую часть его лица, из-за чего его речь почти неразборчива.

Герой мультфильма South Park Кенни МакКормик. Скриншот с видео на Youtube

Чуткая одноклассница главных героев, играющая заметную роль во многих эпизодах.

Герой мультфильма South Park Венди Тестабургер. Скриншот с видео на Youtube

Сэр Айк Мойша Брофловски, родившийся под именем Питер Гинц, — приемный младший брат Кайла Брофловский из Канады.

Герой мультфильма South Park Айк Брофловски. Скриншот с видео на Youtube

Джеральд Брофловский — отец Кайла Брофловский.

Герой мультфильма South Park Джеральд Брофловский. Скриншот с видео на Youtube

Шейла Брофловски — мать Кайла Брофловски и приемная мать Айка Брофловски. Ее часто оскорбляет Картман, потому что она постоянно портит все веселье. Главный герой даже придумал оскорбительную песенку.

Герой мультфильма South Park Шейла Брофловского. Скриншот с видео на Youtube

Стюарт Маккормик — глава одного из беднейших семейств Южного Парка и отец Кенни. Стюарт — законченный алкоголик и курильщик, практически всегда пьян.

Герой мультфильма South Park Стюарт МакКормик. Скриншот с видео на Youtube

Лиен Картман — мать Эрика Картмана. Она часто появляется на протяжении всего сериала и считается одним из самых популярных родителей "Южного Парка".

Герой мультфильма South Park Лиен Картман. Скриншот с видео на Youtube

Рэнди Марш — отец Стена Марша. Рэнди — единственный ученый в Южном Парке. Несмотря на свою научную степень, пожалуй, наиболее инфантильная из взрослых персонажей, и во многом напоминает подростка. Также он легко подвергается влиянию СМИ и частенько совершает невероятно глупые поступки, демонстрируя при этом порядочное тупоумие.

Герой мультфильма South Park Рэнди Марш. Скриншот с видео на Youtube

Шэрон Марш — мать Стена Марша. В ранних эпизодах сериала Шэрон иногда называют Кэрол.

Герой мультфильма South Park Шэрон Марш. Скриншот с видео на Youtube

Шелли Марш сестра Стена Марша. Шелли обычно носит белую футболку и розовые брюки, а также огромную шейную повязку и брекеты. Обычно Шелли можно увидеть с озлобленным выражением лица, а ее голос — хриплый и шепелявый.

Герой мультфильма South Park Шелли Марш. Скриншот с видео на Youtube

Мистер Гаррисон — один из главных взрослых героев сериала.

Герой мультфильма South Park Мистер Гаррисон. Скриншот с видео на Youtube

Напомним, мы демонстрировали впечатляющие фото искусственного интеллекта, который перенес сериал "Друзья" в нуарный фильм 40-х.

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