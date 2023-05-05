Нейросеть оживила героев мировых шедевров — как они выглядят

Искусственный интеллект показал, как могли выглядеть в реальной жизни герои мировых шедевров. Фото: Новини.LIVE

В сети распространяется очередная порция потрясающей работы искусственного интеллекта — на этот раз он перенес в реальный мир героев мировых шедевров.

Известно, что потрясающие фото создал американский разработчик Скотт Кекоа с помощью StyleGAN.

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Ему удалось воспроизвести внешний вид Моны Лизы, Венеры Милосской, Геркулеса и других. На этот раз технология больше напоминает магию, "оживившую" статуи и картины на самом деле реальных людей.

Мраморная статуя Давида

Эту мраморную статую, изображающую библейскую фигуру Давида, создал скульптор и художник Микеланджело Буонарроти. Возможно, именно так выглядел человек, позировавший творцу.

Мраморная статуя Давида. Фото: Skott Kekoa/StyleGAN

Мона Лиза

Известный исследователь Моны Лизы Сильвано Винченти считает, что Леонардо да Винчи действительно позировал юноша в женском платье. И это был не кто иной, как Салаи — ученик известного художника, написанный им на картинах "Иоанн Креститель" и "Ангел во плоти", где юноша наделен той же улыбкой.

А вы как думаете, кто позировал да Винчи и могла ли это быть девушка похожа на ту, которую воспроизвел искусственный интеллект?

Мона Лиза. Фото: Skott Kekoa/StyleGAN

Венера Милосская

Это мраморная статуя богини Афродиты, датируемая примерно 150 до н. е. Автор Венеры Милосской, к сожалению, неизвестен. Но может, девушка, которая ему позировала, выглядела именно так.

Венера Милосская. Фото: Skott Kekoa/StyleGAN

Геркулес или Геракл

За основу разработчик взял мраморную статую юного Геракла (Геркулес и Геракл — это один и тот же персонаж. Путаница произошла вследствие переименования греческих героев на римский лад).

Геракл. Фото: Skott Kekoa/StyleGAN

Антиной

Антиной был молодым любовником и постоянным спутником римского императора Адриана. Скульпторы часто лепили его скульптуры. Может быть, он выглядел именно так.

Антиной. Фото: Skott Kekoa/StyleGAN

Как признается разработчик, ему "нравится проводить линии между искусством и наукой".

"Приведенные результаты показывают, что возможно с этой невероятной технологией. "Настоящие" изображения дают вам представление о том, как выглядел человек, стоящий за каждым произведением искусства", — размышляет Кекоа.

Напомним, мы делились курьезными фото супергероев Marvel, которых искусственный интеллект представил пышнотелыми. Узнайте, как выглядит Железный человек, Капитан Америка и Доктор Стрэндж, которым пора бороться с ожирением.

Раньше мы писали о том, что искусственный интеллект превратил героев San Andreas на реальных людей. Они выглядят как настоящие актеры фильма!

Также мы демонстрировали впечатляющие фото искусственного интеллекта, который перенес сериал "Друзья" в нуарный фильм 40-х.