Искусственный интеллект показал сериал Друзья в стиле фильма-нуар 40-х — фото

Искусственный интеллект перенес сериал "Друзья" в нуарный фильм 40-х: впечатляющие фото
Искусственный интеллект продолжает удивлять, и в этот раз настоящий сюрприз ждет фанатов сериала "Друзья". Главные актеры юмористического ситкома превратились в циничных и мрачных героев криминальной драмы 40-х годов.
Над поразительными фото работали авторы YouTube-канала Promptist. С помощью Midjourney они перенесли персонажей сериала "Друзья" в фильм в жанре нуар 1940-х годов.
"Погрузитесь в дымный и драматический мир "Друзей", участвующих в строгом жанре фильма нуар. Посмотрите, как Рейчел, Росс, Джои, Чендлер, Моника и Фиби путешествуют по темным улочкам Нью-Йорка, окружены опасностью, преступностью и множеством настроений", — предложили авторы удивительных фотоснимков.
Так нейросеть увидела Росса. Вместо чудаковатого профессора мы смотрим на серьезного мужчину с сигаретой.
Самая главная пара сериала "Друзья" Росс и Рэйчел стали любовниками криминальной драмы.
Джои из актера превратился в уличного информатора. Таким его увидел искусственный интеллект:
Авторы фотоснимков отмечают, что шутник Чендлер превратился в умного и проницательного детектива.
Нейросеть превратила перфекционистку Монику в головокружительную женщину.
Веселая чудачка Фиби превратилась в очаровательную красавицу, которая способна покорить любого.
Гантер теперь не похож на застенчивого бариста и менеджера кофейни Central Perk, который не может признаться в чувствах Рэйчел. По версии искусственного интеллекта, он настоящий красавчик-сердцеед.
Навязчивая Дженис, которая всем запомнилась фразой "Oh. My. God!" (О. Мой. Бог!), примерила на себя драматическую роль.
Ричард, в которого в свое время до безумия влюбилась Моника, по версии искусственного интеллекта, похож на вдумчивого детектива или босса мафии. Фотоснимок нереально атмосферный!
Справочник
Нуар — жанр в кинематографе 1940-х — начале 1950-х годов, отразивший атмосферу пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма, характерную для западного общества во время Второй мировой войны и в первые годы холодной войны.
Этот термин применяется к группе фильмов, снятых в Голливуде в военные и послевоенные периоды, которые являются своего рода эталоном понятия "нуар" в кино.
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