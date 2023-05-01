Искусственный интеллект показал сериал Друзья в стиле фильма-нуар 40-х — фото

Искусственный интеллект превратил актеров сериала "Друзья" в героев криминальной драмы. Фото: Новини.LIVE

Искусственный интеллект продолжает удивлять, и в этот раз настоящий сюрприз ждет фанатов сериала "Друзья". Главные актеры юмористического ситкома превратились в циничных и мрачных героев криминальной драмы 40-х годов.

Над поразительными фото работали авторы YouTube-канала Promptist. С помощью Midjourney они перенесли персонажей сериала "Друзья" в фильм в жанре нуар 1940-х годов.

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"Погрузитесь в дымный и драматический мир "Друзей", участвующих в строгом жанре фильма нуар. Посмотрите, как Рейчел, Росс, Джои, Чендлер, Моника и Фиби путешествуют по темным улочкам Нью-Йорка, окружены опасностью, преступностью и множеством настроений", — предложили авторы удивительных фотоснимков.

Так нейросеть увидела Росса. Вместо чудаковатого профессора мы смотрим на серьезного мужчину с сигаретой.

Рус Геллер из сериала Друзья в фильме-нуар. Коллаж Новини.LIVE

Самая главная пара сериала "Друзья" Росс и Рэйчел стали любовниками криминальной драмы.

Знаменитая пара сериала Друзья Росс и Рэйчел в фильме-нуар. Коллаж Новини.LIVE

Джои из актера превратился в уличного информатора. Таким его увидел искусственный интеллект:

Джои Триббиани из сериала Друзья в фильме-нуар. Коллаж Новини.LIVE

Авторы фотоснимков отмечают, что шутник Чендлер превратился в умного и проницательного детектива.

Чендлер Бинг из сериала Друзья в фильме-нуар. Коллаж Новини.LIVE

Нейросеть превратила перфекционистку Монику в головокружительную женщину.

Моника Геллер из сериала друзья в фильме Нуар. Коллаж Новини.LIVE

Веселая чудачка Фиби превратилась в очаровательную красавицу, которая способна покорить любого.

Фиби Буфе из сериала Друзья в фильме Нуар. Коллаж Новини.LIVE

Гантер теперь не похож на застенчивого бариста и менеджера кофейни Central Perk, который не может признаться в чувствах Рэйчел. По версии искусственного интеллекта, он настоящий красавчик-сердцеед.

Гантер из сериала Друзья в фильме-нуар. Коллаж Новини.LIVE

Навязчивая Дженис, которая всем запомнилась фразой "Oh. My. God!" (О. Мой. Бог!), примерила на себя драматическую роль.

Дженис из сериала Друзья в фильме-нуар. Коллаж Новини.LIVE

Ричард, в которого в свое время до безумия влюбилась Моника, по версии искусственного интеллекта, похож на вдумчивого детектива или босса мафии. Фотоснимок нереально атмосферный!

Ричард Бёрк из сериала Друзья в фильме-нуар. Коллаж Новини.LIVE

Справочник

Нуар — жанр в кинематографе 1940-х — начале 1950-х годов, отразивший атмосферу пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма, характерную для западного общества во время Второй мировой войны и в первые годы холодной войны.

Этот термин применяется к группе фильмов, снятых в Голливуде в военные и послевоенные периоды, которые являются своего рода эталоном понятия "нуар" в кино.

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