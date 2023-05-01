Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow IT arrow Искусственный интеллект перенес сериал "Друзья" в нуарный фильм 40-х: впечатляющие фото arrow

Искусственный интеллект перенес сериал "Друзья" в нуарный фильм 40-х: впечатляющие фото

1 мая 2023 18:17
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Искусственный интеллект показал сериал Друзья в стиле фильма-нуар 40-х — фото
Искусственный интеллект превратил актеров сериала "Друзья" в героев криминальной драмы. Фото: Новини.LIVE
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Искусственный интеллект продолжает удивлять, и в этот раз настоящий сюрприз ждет фанатов сериала "Друзья". Главные актеры юмористического ситкома превратились в циничных и мрачных героев криминальной драмы 40-х годов.

Над поразительными фото работали авторы YouTube-канала Promptist. С помощью Midjourney они перенесли персонажей сериала "Друзья" в фильм в жанре нуар 1940-х годов.

Читайте также:

"Погрузитесь в дымный и драматический мир "Друзей", участвующих в строгом жанре фильма нуар. Посмотрите, как Рейчел, Росс, Джои, Чендлер, Моника и Фиби путешествуют по темным улочкам Нью-Йорка, окружены опасностью, преступностью и множеством настроений", — предложили авторы удивительных фотоснимков.

Так нейросеть увидела Росса. Вместо чудаковатого профессора мы смотрим на серьезного мужчину с сигаретой.

 

Как выглядел бы Росс Геллер в фильме-нуар 40-х
Рус Геллер из сериала Друзья в фильме-нуар. Коллаж Новини.LIVE

Самая главная пара сериала "Друзья" Росс и Рэйчел стали любовниками криминальной драмы.

 

Искусственный интеллект изобразил Роса и Рэйчел как героев криминальной драмы
Знаменитая пара сериала Друзья Росс и Рэйчел в фильме-нуар. Коллаж Новини.LIVE

Джои из актера превратился в уличного информатора. Таким его увидел искусственный интеллект:

 

Нейросеть перенесла Джои из Друзей в фильм-нуар
Джои Триббиани из сериала Друзья в фильме-нуар. Коллаж Новини.LIVE

Авторы фотоснимков отмечают, что шутник Чендлер превратился в умного и проницательного детектива.

 

Искусственный интеллект превратил Чендлера из сериала Друзья в героя криминальной драмы
Чендлер Бинг из сериала Друзья в фильме-нуар. Коллаж Новини.LIVE

Нейросеть превратила перфекционистку Монику в головокружительную женщину.

 

Нейросеть перенесла Монику из сериала Друзья в фильм 40-х годов
Моника Геллер из сериала друзья в фильме Нуар. Коллаж Новини.LIVE

Веселая чудачка Фиби превратилась в очаровательную красавицу, которая способна покорить любого.

 

Искусственный интеллект превратил Фиби Буфе из сериала Друзья в красавицу из фильма 40-х годов
Фиби Буфе из сериала Друзья в фильме Нуар. Коллаж Новини.LIVE

Гантер теперь не похож на застенчивого бариста и менеджера кофейни Central Perk, который не может признаться в чувствах Рэйчел. По версии искусственного интеллекта, он настоящий красавчик-сердцеед.

 

Гантер из сериала Друзья: искусственный интеллект перенес гуроя в мир иной
Гантер из сериала Друзья в фильме-нуар. Коллаж Новини.LIVE

Навязчивая Дженис, которая всем запомнилась фразой "Oh. My. God!" (О. Мой. Бог!), примерила на себя драматическую роль.

 

Дженис из сериала Друзья: искусственный интеллект перенес героя в другой мир
Дженис из сериала Друзья в фильме-нуар. Коллаж Новини.LIVE

Ричард, в которого в свое время до безумия влюбилась Моника, по версии искусственного интеллекта, похож на вдумчивого детектива или босса мафии. Фотоснимок нереально атмосферный!

 

Ричард Берк из сериала Друзья: искусственный интеллект перенес героя в другой мир
Ричард Бёрк из сериала Друзья в фильме-нуар. Коллаж Новини.LIVE

Справочник

Нуар — жанр в кинематографе 1940-х — начале 1950-х годов, отразивший атмосферу пессимизма, недоверия, разочарования и цинизма, характерную для западного общества во время Второй мировой войны и в первые годы холодной войны.

Этот термин применяется к группе фильмов, снятых в Голливуде в военные и послевоенные периоды, которые являются своего рода эталоном понятия "нуар" в кино.

 

Напомним, мы писали о том, что искусственный интеллект превратил героев San Andreas в реальных людей. Они выглядят как настоящие актеры фильма!

Ранее мы рассказывали, что искусственный интеллект создал футуристические грузовики в стиле Bugatti – как они выглядят.

Также предлагаем посмотреть интересную подборку героев мультфильма Симпсоны, которых "оживил" искусственный интеллект и превратил в настоящих людей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас