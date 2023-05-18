Ученые узнали, что из Черных Дир дует очень быстрый ветер

Черная дыра затягивает звезду. Фото: commons.wikimedia

Результаты новаторского исследования, проведенного учеными из Болонского университета и Национального института астрофизики (INAF) в Италии, помогли пролить свет на скорость ветра, который создают черные дыры. В проекте SUBWAYS, участники которого были сосредоточены на изучении квазаров, были использованы данные, полученные из космического телескопа XMM-Newton Европейского космического агентства.

Об этом написали Universetoday.

Читайте также:

Ветер, который вы точно не захотите ощутить на своих щеках

Исследователи обнародовали итоги рентгеновской спектроскопии 22 черных дыр. Данные показали, что поток ветра, созданный этими черными дырами, может достигать одной трети скорости света (299 792 458 метров в секунду). Этот удивительный результат был зарегистрирован примерно в 30% наблюдаемых случаев. Исследование, проведенное международной группой ученых, позволило понять природу сверхбыстрых ветров и их роль в формировании процесса эволюции галактик.

Черная дыра ворует звезду. Фото: commons.wikimedia

Считается, что ветры черной дыры играют решающую роль в процессе формирования звезд, поскольку они тесно связаны со значительными выбросами газа. Исследуя создаваемые черными дырами сверхбыстрые ветры, ученые могут лучше изучить механизмы, управляющие созданием и эволюцией галактик.

Напомним, недавно мы писали о том, что NASA опубликовали снимки гигантских космических пузырьков.

Также мы писали о том, что в ближайшие выходные можно будет увидеть "пепельную луну".

Возможно вас заинтересует новость о том, что ученые совершили невероятное открытие о первых звездах Вселенной.