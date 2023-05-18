Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Астрофизики узнали скорость ветра, который действует из центров "Черных дыр" — впечатляет arrow

Астрофизики узнали скорость ветра, который действует из центров "Черных дыр" — впечатляет

18 мая 2023 20:19
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Ученые узнали, что из Черных Дир дует очень быстрый ветер
Черная дыра затягивает звезду. Фото: commons.wikimedia
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Результаты новаторского исследования, проведенного учеными из Болонского университета и Национального института астрофизики (INAF) в Италии, помогли пролить свет на скорость ветра, который создают черные дыры. В проекте SUBWAYS, участники которого были сосредоточены на изучении квазаров, были использованы данные, полученные из космического телескопа XMM-Newton Европейского космического агентства.

Об этом написали Universetoday.

Читайте также:

Ветер, который вы точно не захотите ощутить на своих щеках

Исследователи обнародовали итоги рентгеновской спектроскопии 22 черных дыр. Данные показали, что поток ветра, созданный этими черными дырами, может достигать одной трети скорости света (299 792 458 метров в секунду). Этот удивительный результат был зарегистрирован примерно в 30% наблюдаемых случаев. Исследование, проведенное международной группой ученых, позволило понять природу сверхбыстрых ветров и их роль в формировании процесса эволюции галактик.

Черная дыра
Черная дыра ворует звезду. Фото: commons.wikimedia

Считается, что ветры черной дыры играют решающую роль в процессе формирования звезд, поскольку они тесно связаны со значительными выбросами газа. Исследуя создаваемые черными дырами сверхбыстрые ветры, ученые могут лучше изучить механизмы, управляющие созданием и эволюцией галактик.

Напомним, недавно мы писали о том, что NASA опубликовали снимки гигантских космических пузырьков.

Также мы писали о том, что в ближайшие выходные можно будет увидеть "пепельную луну".

Возможно вас заинтересует новость о том, что ученые совершили невероятное открытие о первых звездах Вселенной.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас