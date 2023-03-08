Астрофотограф показал снимок Луны в чрезвычайно высоком разрешении

Луна

Астрофотограф из США Эндрю Маккарти сделал удивительный снимок Луны. Он показал, как выглядит единственный естественный спутник планеты Земля в высоком разрешении.

Фотографию он опубликовал на своей странице в Twitter.

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"В среду я сделал фото Луны в неприлично высоком разрешении. Увеличивайте и рассматривайте детали!", — написал Маккарти.

Он отметил, что загружено только 25% от оригинального размера изображения из-за ограничений в Twitter.

Я смотрел на чрезвычайно высокий разрешение для жизни на Wednesday. Zoom in and check out the details!



(Uploaded только 25% оригиналов размера до twitter image size limits) pic.twitter.com/pMrwWS1aeQ — Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) March 5, 2023

Напомним, на Марсе существуют облака, которые могут содержать углекислый газ или сухой лед, и исследование их формирования и движения важно для понимания марсианской атмосферы и погоды на планете. В январе 2021 года марсоход Curiosity приступил к исследованию этих облаков с помощью своей цветной камеры Mastcam и черно-белых навигационных камер, что позволило ученым получить более подробное представление о структуре и росте облаков.

Также мы писали, что недавно открытый астероид 2023 года DW имеет небольшие шансы столкнуться с Землей. Он занимает первое место в "список риска" Европейского космического агентства для околоземных объектов с вероятностью столкновения с нашей планетой примерно один к 625 в День Святого Валентина, 14 февраля 2046 года.

Добавим, впервые в истории астрономы увидели новые "ударные волны" в космосе. Такие наблюдения помогут ученым лучше исследовать магнитные поля во Вселенной.