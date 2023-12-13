Ученые увидели жуткую космическую катастрофу, уничтожившую две планеты

Последствия столкновения двух планет. Изображение: Dana Berry/SwRI

К сожалению, космос — это не волшебное место наполненное яркими звездами и причудливыми планетами. Это суровая местность, где постоянно что-то взрывается, врезается друг в друга, звезды-вампиры "высасывают жизнь" из своих соседей, черные дыры поглощают газ, пыль или звезды, оказавшиеся слишком близко рядом с ними. А недавно исследователи стали свидетелями очередного ужасного события, уничтожившего две планеты больших размеров.

Открытие удалось сделать с помощью астрономов-любителей, которые самостоятельно собирали и изучали имеющуюся информацию. Впоследствии новое исследование было обнародовано профессиональными учеными в журнале Nature, пишет Universe Today.

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Так, недавно астроном-любитель Артту Сайнио увидел в социальных сетях обсуждение ученых необычного поведения звезды похожей на Солнце, расположенной в 1800 световых годах от нас, под названием Asassn-21qj, которая изменила свою яркость и стала более тусклой.

Он начал изучать данные космического телескопа NEOWISE, полученные путем наблюдения за звездой и заметил, что у нее раньше уже уменьшалась яркость, а также внезапно увеличивалась.

Своими находками он опять поделился в социальных сетях и это привело к тому, что к исследованию приобщилось еще больше таких энтузиастов. В результате они совершили невероятное открытие.

Не будем тянуть комету за хвост и перейдем к сути — профессиональные астрономы и астрономы-любители собрали вместе всю имеющуюся информацию и выяснили, что изменение яркости звезды связано со столкновением и разрушением двух ледяных планет-гигантов.

Столкновение двух планет в космосе. Изображение: NASA

Эти планеты были в десятки раз больше Земли по массе и находились на расстоянии от 2 до 16 астрономических единиц от своей звезды (астрономическая единица — расстояние от Земли до Солнца, что составляет примерно 150 млн км).

Ледяные гиганты столкнулись в процессе формирования в протопланетном диске из пыли и газа, окружающего звезду Asassn-21qj. Это время от времени происходит во Вселенной.

Как обосновали свое заключение профессиональные ученые, сильный удар двух планет создал горячий остаток, приведший к увеличению яркости звезды во время наблюдений. После этого движение обломков планет на фоне звезды повлекло за собой уменьшение ее яркости.

Ранее мы рассказывали о планете, которой удалось пережить "судный день", а именно превращение своей звезды в красного гиганта. Небесное тело, похожее на Юпитер, должно было быть полностью поглощено, однако этого не произошло.

Напомним, мы писали, как звезды-изгнанники могут уничтожить Солнечную систему.

Также мы сообщали, как Млечный Путь пожирает соседние галактики.