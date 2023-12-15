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Астрономы нашли признаки жизни на Марсе, и это официально

15 декабря 2023 15:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
На Марсе обнаружили признаки жизни — ученые NASA сделали официальное заявление
Марсоход Perseverance, исследующий Красную планету. Изображение: Getty images/NASA
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Десятилетиями ученые всего мира спорили, существовала ли жизнь на Марсе и остались ли на планете какие-либо ее признаки. И вот, наконец, кажется, человечество приблизилось к правильному ответу.

Так, специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA при Техасском технологическом университете на встрече Американского геофизического союза в Сан-Франциско заявили о невероятном открытии.

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Марсоход Perseverance, работающий на Красной планете, в 1000-й марсианский день завершил исследование дельты реки, доказывающей существование озера, заполнявшего кратер Джезеро миллиарды лет назад. Известно, что в настоящее время аппарат собрал 23 образца. Все они помогут изучить геологическую историю этого региона Марса.

На фото снизу можно увидеть Кратер Джезеро. На изображение наложены данные о минералах, обнаруженных с орбиты. Зеленый цвет представляет собой карбонаты — минералы, образующиеся в водной среде с условиями, которые могут быть благоприятными для сохранения признаков древней жизни. Сейчас NASA Perseverance исследует зеленую зону над веером Джезеро.

 

Астрономы нашли признаки жизни на Марсе
Кратер Джезеро. Изображение: NASA

Что нашли в образцах, собранных марсоходом Perseverance

По официальной информации ученых, как минимум несколько образцов многообещающие.

Так, первый образец под названием "Залив Лефрой" содержит огромное количество мелкозернистого кремнезема — конкретно этот материал сохраняет древние окаменелости на Земле.

Второй образец под названием "Пик Отис", еще более увлекательный, ведь содержит значительное количество фосфатов, часто ассоциирующихся с той формой жизни, которая известна человечеству.

Кроме того, на объекте, который команда называет "Биллс-Бэй", были обнаружены карбонаты — минералы, образующиеся в водной среде, которая может быть благоприятной для сохранения органических молекул. Следует заметить, что в этих же породах был обнаружен кремнезем — материал, прекрасно хранящий молекулы, связанные с зарождением жизни.

 

На Марсе обнаружили признаки жизни – ученые NASA сделали официальное заявление
Марсоход проанализировал химический состав участка "Биллс-Бэй". Изображение: NASA

А в районе под названием "Водопад Узель" прибор обнаружил наличие железа, связанного с фосфатом. Фосфат является компонентом ДНК и клеточных мембран всех известных земных организмов и является частью молекулы, помогающей клеткам переносить энергию.

 

Марсоход проанализировал химический состав участка стертой скалы под названием "Водопад Узель". Изображение: NASA
Марсоход проанализировал химический состав участка стертой скалы под названием "Водопад Узель". Изображение: NASA

Конечно, работа Perseverance еще далека от завершения. Ученые будут продолжать исследовать кратер Джезеро у входа в каньон, где когда-то река затопила дно кратера.

Как работает Perseverance, и насколько точны его данные

Как отметили в NASA, инструменты Perseverance способны обнаруживать как микроскопические, похожие на окаменелости, структуры, так и химические изменения, которые могли оставить древние микробы.

Образцы, собираемые марсоходом, хранятся в специальных металлических пробирках. Чтобы решить, какие образцы собирать, марсоход сначала использует абразивный инструмент для истирания участка перспективной породы, а затем изучает его химический состав.

Этот анимационный концепт художника (видео внизу) изображает прорывающуюся воду через край марсианского кратера Джезеро, который сейчас исследует марсоход NASA Perseverance. Вода вошла в кратер миллиарды лет назад, образовав озеро, дельту и реки до того, как Красная планета высохла:

 

Ранее мы писали, что ученые впервые в истории зафиксировали уникальное космическое явление, произошедшее с атмосферой Марса.

Напомним, мы рассказывали, что ученые обнаружили подземные структуры на Марсе, открывшие правду о прошлом планеты.

Также мы публиковали удивительные фото зимнего марсианского ландшафта, который совсем не похож на земной.

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