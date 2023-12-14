На Марсі помітили унікальне явище, що відбулося вперше в історії — відео

Четверта від Сонця планета — Марс. Фото: istockphoto.com

Уперше за всю історію спостережень за Червоною планетою вченим вдалося зафіксувати дійсно унікальне явище, через яке атмосфера на стороні Марса, яка звернена до Сонця, збільшилася майже в чотири рази за свій звичайний розмір.

Як повідомляє NASA, стати свідками цієї події їм допоміг орбітальний апарат під назвою MAVEN (скорочення від Mars Atmosphere and Volatile Evolution), який спостерігав як за атмосферою Марса, так і за її реакцією на поведінку Сонця з 2014 року.

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Зазначається, що MAVEN зафіксував зникнення потоку заряджених частинок сонячного вітру на Марсі.

Зникнення сонячного вітру такого масштабу — вкрай рідкісне явище, зумовлене збільшенням сонячної активності.

Так, ця специфічна сонячна подія призвела до фатальних змін у магнітосфері та іоносфері Червоної планети. За відсутності тиску сонячного вітру марсіанська атмосфера і магнітосфера значно розширилися.

Науковці помітили, що атмосфера на стороні Марса, яка звернена до Сонця, збільшилася майже в чотири рази за свій звичайний розмір — зі звичайних 800 км до понад 3000 км.

При цьому спостерігалися унікальні ефекти — виштовхування магнітного поля Сонця за межі іоносфери та створення електромагнітної тиші між сонячним вітром і магнітосферою.

Через два дні після того, як майже порожній шторм пройшов через Марс, атмосфера навколо Червоної планети знову встановилася до свого початкового стану.

Взаємодія сонячного вітру із атмосферою Марса. Зображення: NASA

Як ця подія вплинула на дослідження та розуміння Червоної планети?

Дослідники вивчили, як екстремальні сонячні події — і їх відсутність — впливають на атмосферу планети, що є цінним для розуміння її еволюції.

Головний дослідник місії MAVEN Шеннон Каррі підозрює, що подібні події були поширеними під час ранньої еволюції Марса 3-4 мільярди років тому, коли наше Сонце було більш вогняним, ніж зараз, і, можливо, вибухало штормами раз на тиждень або навіть кожен день. Такі екстремальні явища, ймовірно, спричинили висихання Червоної планети, світу, на якому, як припускають вчені, колись містилася рідка вода та умови, сприятливі для життя.

Отримані дані також впливають на наше розуміння планет подібних до Землі за межами нашої Сонячної системи та того, як вони взаємодіють із зірками-господарями.

Яке значення зафіксована подія має для науки?

Вчені сподіваються, що схожі дослідження допоможуть краще зрозуміти фізичні процеси, що призводять до втрати атмосфери й води на Червоній планеті.

Не виключено, що подібне може повторитися впродовж кількох наступних років, адже сонячна активність досягне свого піку, який, як очікується, відбудеться в липні 2025 року, а можливо, навіть наприкінці 2024 року.

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