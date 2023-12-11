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Який вигляд має справжня зима на Марсі — приголомшливі фото

11 грудня 2023 16:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Астрономи показали, який вигляд має справжня зима на Марсі
Зима на Червоній планеті. Фото: istockphoto.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Зима на Землі — це справжня казка, коли все навкруги вкрито білою "ковдрою" з пухнастого снігу, а поверхня озер та інших водойм стає немов синє скло. А якою є зима на Марсі

На це питання мають відповідь фахівці NASA, які змогли сфотографувати справжню зиму на Червоній планеті. Звичайно ж, вона зовсім не схожа на нашу і має свої особливості. 

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Цікаво, що на Марсі зима також супроводжується морозами, проте вони далеко не такі, як на Землі. Так, на марсіанських полюсах температура може опускатися до -123°C. Що варто ще знати про марсіанську зиму, розповідаємо далі.

Два види снігу

Щоб відповісти на питання, який вигляд має сніг на Марсі, треба дещо знати про атмосферу цієї планети. Вона розріджена і переважно складається з вуглекислого газу. Під час низьких температур вуглекислий газ замерзає, перетворюючись на так звану суху кригу, яка випадає на поверхню у вигляді снігу.

Навесні такий сніг відразу переходить назад у газоподібний стан, рідким він не буває. Науковці називають цей процес сублімацією.

Водночас марсіанська атмосфера містить і кристалики водяного льоду, але цей вид снігу випаровується або сублімується, не встигаючи досягти поверхні.

Тому розраховувати на великий сніговий покрив не варто, й навряд чи на Червоній планеті вам знадобляться лижі. 

 

Який вигляд має справжня зима на Марсі — приголомшливі фото
Зимовий іній на піщаних марсіанських дюнах. Зображення: NASA

Кубічні сніжинки

Всі ми знаємо, що основою земної сніжинки є молекули води (H2O). Завдяки цьому вони мають шестигранну форму. А ось на Марсі замість сніжинок сухий лід з вуглекислого газу (CO2), молекули якого при замерзанні утворюють кристали з чотирма сторонами.

Як показав космічний зонд MRO, марсіанські сніжинки в діаметрі менші, ніж товщина людського волосся.

 

Астрономи показали, який вигляд має справжня зима на Марсі
Марсіанські бархани, покриті льодом. Зображення: NASA

Багато інею

Замість снігу на Марсі дуже багато інею. Він також може складатися з води чи вуглекислого газу. Водяний іній астрономи спостерігали за допомогою космічних апаратів "Вікінг" у1970-х роках. А орбітальний зонд "Марс Одіссей" зафіксував, як утворюється іній і потім сублімується на ранковому сонці.

 

Якою може бути зима на Марсі
Водяний лід, вмерзлий у ґрунт, розколов землю на багатокутники. Зображення: NASA

Чудеса наприкінці зими

На завершення холодного сезону лід на Марсі не тане, а сублімує в атмосферу, набуваючи химерних обрисів. Крім того, весняне сонце нагріває газ, що знаходиться під шаром напівпрозорого льоду, що призводить до його виверження назовні разом із пилом.

 

Що відомо про марсіанську зиму
Плямистий яскравий іній, який видно синім кольором Авторство: NASA

 

Раніше ми писали, вчені виявили підземні структури на Марсі, які відкрили правду про минуле планети.  

Нагадаємо, ми розповідали, скільки часу займе політ до Марсу

Також ми повідомляли, що NASA випробовує марсіанські гелікоптери одразу у двох різних світах. 

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