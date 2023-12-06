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Возле черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили звезду-пришельца — фото

6 декабря 2023 16:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
В центре Млечного Пути обнаружили звезду из другого мира — какой ее секрет
Звезда возле сверхмассивной черной дыры. Фото: AFP
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Наблюдения за нашей галактикой Млечный Путь продолжают дарить новые невероятные открытия. Так, у сверхмассивной черной дыры Стрелец А* удалось обнаружить звезду, попавшую к нам из другой галактики и у ученых уже есть доказательства, что это правда.

Исследование было опубликовано японскими учеными в научном журнале "Proceedings of the Japan Academy" , пишет Phys.

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Исследователи обнаружили множество звезд в окрестностях Стрельца А*, но все они здешние (жители нашей галактики) и имеют почтенный возраст. Ведь огромная гравитация черной дыры делает окружающий космос непригодным для того, чтобы там рождались новые звезды.

Так что, если рядом появляется какая-то новая звезда, то это значит, что она переместилась в район черной дыры из других регионов Млечного Пути. А теперь известно, что прибыть они могут и из других галактик.

Звезду внегалактического происхождения под названием S0-6 ученые обнаружили на расстоянии всего 0,04 светового года от Стрельца А*. Команда исследователей использовала телескоп Subaru в течение восьми лет, чтобы наблюдать за таинственным космическим объектом.

В результате им удалось раскрыть его секреты, в частности, выяснить возраст — примерно 10 млрд лет. А химический состав звезды оказался очень интересным. Он похож на состав звезд, обнаруженных в соседних с Млечным Путем небольших галактиках, таких как Малое Магелланово Облако и карликовая галактика в Стрельце.

 

В центре Млечного Пути обнаружили звезду внегалактического происхождения — узнали ученые
Центральная область галактики с множеством звезд. Звезда S0-6 (синий кружок), Стрелец А* (зеленый кружок). Фото: Miyagi University of Education/NAOJ

Таким образом, авторы исследования пришли к выводу, что звезда S0-6 родилась в другой галактике очень маленьких размеров, которая вращалась вокруг Млечного Пути. Но впоследствии эта галактика была поглощена нашей. А звезда-пришелец "проскользнула" в наш мир.

Чтобы добраться до своего нынешнего местоположения, как считают ученые, S0-6 должна была преодолеть расстояние примерно в 50 тысяч световых лет. Но, вероятнее всего, она преодолела большее расстояние, ведь она приближалась к черной дыре не по прямой, а по спирали.

Новое открытие ученых означает, что некоторые звезды в центре Млечного Пути не только прибыли из других регионов нашей галактики, но и мигрировали сюда из других галактик.

Чтобы убедиться в этом до конца, ученые хотят провести дополнительные наблюдения. Еще одной задачей на будущее будет выяснить, сколько таких звезд-пришельцев существует у сверхмассивной черной дыры.

 

В центре Млечного Пути обнаружили звезду из другого мира — какой ее секрет
Звезда возле сверхмассивной черной дыры. Фото: University of Cologne

Раньше мы рассказывали, как звезды-изгнанники могут уничтожить Солнечную систему.

Напомним, мы писали, что в галактике ожила звезда, закончившая жизнь мощным взрывом.

Также мы сообщали, что ученые наткнулись на космическую звездную реку, которая свободно течет между галактиками.

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