У космосі виявлено річку з зірок, яка вільно тече між галактиками — фото

Спіральні галактики, планети та зірки у нашому Всесвіті. Фото: wallpaper.com

Астрономи натрапили на нове неймовірне космічне явище — річку з зірок, яка вільно тече міжгалактичним простором у скупченні галактик. Ця краса знаходиться за 300 млн світлових років від планети Земля.

Згідно з дослідженням, яке було оприлюднене у журналі Astronomy & Astrophysicals, вчені виявили величезний зоряний потік, довжина якого становить приблизно 1,7 млн світлових років. Він знаходиться у скупченні галактик під назвою Скупчення Волос Вероніки (інша назва Кома Береніки), тому отримав назву "Гігантський потік Волос Вероніки", пише ScienceAlert.

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Що відомо науці про зоряні потоки?

Зоряні потоки досить поширені в галактиці Чумацький Шлях. Вважається, що вони є подрібненими залишками щільних кулястих скупчень зірок, розірваних на частини приливними силами Чумацького Шляху.

Проте, виявити такі потоки складно, адже вони дуже тьмяні. А в міжгалактичному просторі знайти такий потік ще складніше. Адже космос повний дуже яскравих речей. Тому, чим темніше щось, тим більша ймовірність, що астрономи не зможуть це побачити. Та все ж технології, які постійно вдосконалюються, дають можливість людству робити такі неймовірні відкриття.

Відомо, що дослідники використовували 0,7-метровий телескоп Jeanne Rich і 4,2-метровий телескоп William Herschel, щоб шукати слабкі структури в скупченні Кома, яке містить тисячі відомих галактик.

Хоча зоряні потоки досить великі та здаються мирними, скупчення галактик є гравітаційно хаотичним середовищем, у якому масивні об’єкти штовхають і тягнуть одне одного з усіх боків. Тому вчені здивовані, що ця зоряна річка все ще існує в такому середовищі й вона така величезна.

Що кажуть вчені про свою неймовірну знахідку?

Як зазначили науковці, вони намагалися вивчити галактичні гало — дифузні, сферичні області розріджених зірок і темної матерії, які охоплюють населені площини галактик. Проте натрапили на унікальне явище.

"Цей гігантський потік перетнув наш шлях випадково. Ми вивчали гало зірок, розташованих навколо великих галактик", — каже астрофізик-спостерігач з Університету Гронінгена в Нідерландах та Університету Ла-Лагуна в Іспанії Хав’єр Роман.

Унікальність саме цього зоряного потоку полягає в тому, що це поки найдовший, який науковці зустрічали за роки дослідження. Крім того, ця дуже тьмяна зоряна річка є першою у своєму роді, яку коли-небудь бачили за межами Чумацького Шляху.

При цьому надзвичайно довгий зоряний потік знаходиться не всередині галактики, а переміщується в міжгалактичному просторі всередині скупчення галактик.

Гігантський потік Волос Вероніки. Фото: William Herschel Telescope/Román et al.

Також, варто зауважити, що середовище, у якому перебуває зіркова річка, дало деякі підказки щодо походження потоку. Вчені провели моделювання та виявили, що, хоч і рідко, такі потоки можуть утворюватися в скупченні галактик — із карликової галактики, розтягненої гравітацією більших галактик.

У космічних термінах це не триватиме довго. Та на щастя, людство встигло побачити унікальну структуру.

Збільшення місця потоку. Фото: Román et al., A&A, 2023

Як знахідка допоможе науці у майбутньому?

Як зазначають науковці, знахідка може бути використана для більш детального вивчення скупчень галактик і загадкової темної матерії в них.

Не виключено, що подібні зоряні потоки вдасться знайти в інших скупченнях. Дослідники сподіваються використовувати більші телескопи, щоб ближче вдивитися в ці величезні конгломерації, щоб знайти інші таємничі куточки космосу. Також вони сподіваються ближче роздивитися сам Гігантський потік Волос Вероніки.

"Ми хотіли б поспостерігати за окремими зірками в потоці та поблизу нього та дізнатися більше про темну матерію", — каже астроном з Університету Гронінгена Рейньє Пелетьє.

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Нагадаємо, ми повідомляли, науковці виявили таємничий об'єкт біля чорної діри, який посилає сигнали на Землю кожні 76 хвилин.

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