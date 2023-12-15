Обнаружена аномально большая планета у очень маленькой звезды — ученые озадачены

Планета LHS 3154b, которая слишком большая для своей звезды LHS 3154. Скриншот с Youtube

Космос продолжает закидывать ученых аномалиями и загадками. Не так давно астрономы наткнулись на очередную, которая ломает все представления о взаимодействии звезд и планет.

Так, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science, у маленькой звезды, получившей название LHS 3154, оказалась чрезвычайно большая планета LHS 3154b.

Читайте также:

Что известно о размерах планеты и звезды?

По подсчетам исследователей, эта экзопланета в 13 раз больше нашей Земли, но она вращается вокруг ультрахолодного карлика (наименьшей и самой холодной звезды во Вселенной), который имеет лишь 11% массы Солнца. Кстати, наше Солнце — желтый карлик.

Если быть точными, соотношение масс между планетой и ее звездой в 100 раз больше соотношения масс между Солнцем и Землей.

LHS 3154b весит 0,35% массы своей главной звезды. Для более знакомого сравнения, самая большая планета Солнечной системы Юпитер составляет менее 0,1% массы Солнца.

Сравнение размеров Солнца и Земли, а также звезды LHS 3154 и планеты LHS 3154b. Изображение: Penn State University/PA

Ученые отмечают, что этот показатель превышает предел, который, как считается, существует при формировании планет. То есть такая система по всем известным теориям не должна существовать, но она есть.

Это еще раз доказывает, что мы похоже еще очень многого не знаем о том, как устроена Вселенная.

Почему эта система противоречит всем известным теориям и знаниям о Вселенной?

Как известно, звезды рождаются из молекулярных газовых облаков. Когда появляется молодая звезда, вокруг нее формируется аккреционный диск из газа и пыли, оставшихся от процесса формирования звезды. В итоге из вещества на этом диске появляются планеты.

Согласно общепринятым теориям, количество материи, доступное для того, чтобы появились планеты, зависит от того, какой размер имеет звезда.

Поэтому вокруг такой звезды с малой массой как LHS 3154 не должно быть так много материи, чтобы появилась такая планета как LHS 3154b с такой большой массой.

Поэтому ученым придется пересмотреть представление о том, как формируются звезды и планеты.

Как у маленькой звезды могла появиться большая планета?

Исследователи предполагают, что протопланетные диски содержат гораздо больше материи, чем предполагалось ранее. Или, возможно, диски пополняются, втягивая пыль из гораздо большего облака окружающего материала, но невидимого для современных телескопов.

Еще один вариант состоит в том, что планетарные ядра формируются быстрее, чем мы ожидаем, потому к тому времени, когда мы их наблюдаем, они уже поглотили большую часть пыли в диске.

Планета LHS 3154b. Изображение: Penn State University/PA

Что еще ученым известно о планете LHS 3154b?

Также удалось установить, что эта экзопланета расположена очень близко к ультрахолодному карлику, а период ее вращения составляет всего 3,7 земных дня.

Астрономы предполагают, что на таких планетах может существовать вода в жидком виде, являющаяся необходимым компонентом для появления жизни.

Ранее мы писали, что ученые обнаружили черную планету, созданную из тьмы и пожирающую свет своей звезды.

Напомним, мы делились новым открытием ученых — в нашей галактике обнаружено сразу восемь двойников Земли.

Также мы рассказывали, что исследователи нашли странную "пушистую" планету с необычными дождями.