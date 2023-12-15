Виявлено аномально велику планету у дуже маленької зірки — вчені спантеличені

Планета LHS 3154b, яка надто велика для своєї зірки LHS 3154. Скріншот з Youtube

Космос продовжує закидати науковців аномаліями та загадками. Не так давно астрономи натрапили на чергову, яка ламає усі уявлення про взаємодію зірок та планет.

Так, згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Science, у маленької зірки, яка отримала назву LHS 3154, виявилася надзвичайно велика планета LHS 3154b.

Читайте також:

Що відомо про розміри планети та зірки?

За підрахунками дослідників, ця екзопланета в 13 разів більша за нашу Землю, але вона обертається навколо ультрахолодного карлика (найменшої та найхолоднішої зірки у Всесвіті), який має лише 11% маси Сонця. До речі, наше Сонце — жовтий карлик.

Якщо бути точними, співвідношення мас між планетою та її зіркою в 100 разів більше, ніж співвідношення мас між Сонцем і Землею.

LHS 3154b важить 0,35% маси своєї головної зірки. Для більш знайомого порівняння, найбільша планета Сонячної системи Юпітер становить менше ніж 0,1% маси Сонця.

Порівняння розмірів Сонця і Землі, а також зірки LHS 3154 і планети LHS 3154b. Зображення: Penn State University/PA

Вчені зазначають, що цей показник перевищує межу, яка, як вважається, існує під час формування планет. Тобто, така система за усіма відомими теоріями не повинна існувати, але вона є.

Це вкотре доводить, що ми схоже ще дуже багато чого не знаємо про те, як влаштований Всесвіт.

Чому ця система суперечить усім відомим теоріям та знанням про Всесвіт?

Як відомо, зірки народжуються з молекулярних газових хмар. Коли з'являється молода зірка, то навколо неї формується акреційний диск із газу і пилу, які залишилися від процесу формування зірки. У підсумку з речовини в цьому диску з'являються планети.

Згідно із загальноприйнятими теоріями, кількість матерії, яка доступна для того, щоб з'явилися планети, залежить від того, який розмір має зірка.

Тому навколо такої зірки з малою масою, як LHS 3154, не повинно бути так багато матерії, щоб з'явилася така планета як LHS 3154b з такою великою масою.

Тому науковцям доведеться переглянути уявлення про те, як формуються зірки та планети.

Як у маленької зірки могла з'явитися велика планета?

Дослідники припускають, що протопланетні диски містять набагато більше матерії, ніж передбачалося раніше. Або, можливо, диски поповнюються, втягуючи пил із набагато більшої хмари матеріалу, що їх оточує, але яка невидима для сучасних телескопів.

Ще один варіант полягає в тому, що планетарні ядра формуються швидше, ніж ми очікуємо, тому до того часу, коли ми їх спостерігаємо, вони вже поглинули більшу частину пилу в диску.

Планета LHS 3154b. Зображення: Penn State University/PA

Що ще вченим відомо про планету LHS 3154b?

Також вдалося встановити, що ця екзопланета розташована дуже близько до ультрахолодного карлика, а період її обертання становить лише 3,7 земних дні.

Астрономи припускають, що на таких планетах може існувати вода в рідкому вигляді, яка є необхідним компонентом для появи життя.

Раніше ми писали, що науковці виявили чорну планету, створену з темряви, яка пожирає світло своєї зірки.

Нагадаємо, ми ділилися новим відкриттям вчених — у нашій галактиці виявлено одразу вісім двійників Землі.

Також ми розповідали, що дослідники знайшли дивну "пухнасту" планету з незвичайними дощами.