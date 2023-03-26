Исследователи нашли обломки метеорита, который впервые упал на Землю
Команда геологов обнаружила обломки горных пород в возрасте 3,48 миллиарда лет. Они могут быть результатом падения первого метеорита на Землю.
Исследователи рассказали о своем открытии на 54-й Конференции по изучению Луны и планет, передает Livescience.
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Ученые обнаружили сферулы — образование из углерода с наноалмазами. Обломки находились на кратоне Пилбара в Западной Австралии. По мнению ученых, они являются "древнейшим доказательством потенциального удара метеора в геологических летописях Земли". По оценке геологов, этим образованием 3,48 млрд лет.
До сих пор древнейшими доказательствами столкновений метеоритов были сферулы в возрасте 3,47 миллиарда лет, которые нашли в том же месте.
Другие ученые, ознакомившиеся с открытием геологов, отметили, что оно достаточно убедительно. Они подчеркнули необходимость получить доступ ко всему набору данных.
Исследователи обнаружили сферулы еще в 2019 году в ядрах осадочных пород. Их возраст подсчитали с помощью изотопов циркон. Химический состав осадочных пород указывает на инопланетное происхождение, ведь количество некоторых материалов значительно превышало привычные показатели для планеты. Ученые также отметили характерную форму сферул и пузырьки внутри них. Они образуются, когда брызги расплавленной породы затвердевают после удара метеора.
Напомним, в последние дни марта пять планет нашей Солнечной системы можно будет увидеть на небольшом участке небосвода. Планеты выстроятся в дугу с 25 по 30 марта.
Также мы писали, что впервые в истории астрономы увидели новые "ударные волны" в космосе. Такие наблюдения помогут ученым лучше исследовать магнитные поля во Вселенной.
Добавим, телескоп NASA Джеймс Уэбб сделал удивительный снимок звезды, которая располагается на грани смерти. Инфракрасная линза телескопа наблюдала за газом и пылью, выброшенными в космос огромной звездой, удаленной на 15 000 световых лет.