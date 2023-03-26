Исследователи нашли обломки метеорита, который впервые упал на Землю

Метеорит

Команда геологов обнаружила обломки горных пород в возрасте 3,48 миллиарда лет. Они могут быть результатом падения первого метеорита на Землю.

Исследователи рассказали о своем открытии на 54-й Конференции по изучению Луны и планет, передает Livescience.

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Ученые обнаружили сферулы — образование из углерода с наноалмазами. Обломки находились на кратоне Пилбара в Западной Австралии. По мнению ученых, они являются "древнейшим доказательством потенциального удара метеора в геологических летописях Земли". По оценке геологов, этим образованием 3,48 млрд лет.

До сих пор древнейшими доказательствами столкновений метеоритов были сферулы в возрасте 3,47 миллиарда лет, которые нашли в том же месте.

Другие ученые, ознакомившиеся с открытием геологов, отметили, что оно достаточно убедительно. Они подчеркнули необходимость получить доступ ко всему набору данных.

Исследователи обнаружили сферулы еще в 2019 году в ядрах осадочных пород. Их возраст подсчитали с помощью изотопов циркон. Химический состав осадочных пород указывает на инопланетное происхождение, ведь количество некоторых материалов значительно превышало привычные показатели для планеты. Ученые также отметили характерную форму сферул и пузырьки внутри них. Они образуются, когда брызги расплавленной породы затвердевают после удара метеора.

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